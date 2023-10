Wysp 4 łyżki do bębna i nastaw pranie białych skarpetek. Działa jak ekologiczny wybielacz tkanin. Najlepszy sposób na pranie białych skarpet

Wysp 4 łyżki do bębna i nastaw pranie białych skarpetek. Działa jak wybielacz tkanin

Białe skarpetki są zapewne nieodłącznym elementem niejednej stylizacji. Jednak mają jedną poważną wadę - bardzo szybko się brudzą. Dlatego warto wiedzieć, jak prać białe skarpetki, aby wyglądały schludnie. Otóż nie zawsze pranie ich w standardowy sposób przynosi oczekiwany efekt. Wówczas z pomocą przyjdzie soda oczyszczona, która działa niczym ekologiczny wybielacz do jasnych tkanin. Ten ekologiczny sposób na pranie białych skarpetek jest niezawodny. Wsyp około 4 łyżek sody oczyszczonej do bębna pralki, do szuflady oczywiście wsyp proszek do prania i nastaw pranie białych skarpet. Pamiętaj, aby tę część garderoby prać w temperaturze 60 stopni Celsjusza. Po wyjęciu z pralki Twoje skarpetki będą śnieżnobiałe.

Jak wybielić białe skarpetki?

Piorąc białe skarpetki należy pamiętać o tym, aby zbyt często nie stosować wybielacza, gdyż może on zniszczyć materiał i szybko powstaną dziury. Dlatego zdecydowanie zaleca się stosowanie domowych sposobów na wybielenie skarpet, które są przyjazne nie tylko dla materiału, ale też dla środowiska. Oprócz sody oczyszczonej warto zastosować ocet. Wystarczy, że przed praniem w pralce namoczysz je w wodzie z dodatkiem szklanki octu. Po 30 minutach wrzuć je do pralki i upierz. Zamiast octu do namaczania białych skarpet można wykorzystać też sok z cytryny lub kwasek cytrynowy.

