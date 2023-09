Wrzuć 2 tabletki do bębna i nastaw pranie. Pozbędziesz się uciążliwego problemu. Sposób na czyszczenie pralki z pleśni i smrodu

Babciny trik z liściem laurowym. Dodaj go do prania, a kolorowe ubrania staną się jak nowe. Genialne zastosowanie liści laurowych podczas prania

Wrzuć 2 tabletki do bębna i nastaw pranie. Usuniesz z pralki pleśń i brzydki zapach

Raczej dla nikogo nie jest tajemnicą fakt, że czyszczenie pralki to czynność, którą należy robić przynajmniej raz w miesiącu. W przeciwnym razie rozwinie się w niej pleśń i zacznie wydobywać się z niej nieprzyjemny zapach. W efekcie pranie nie będzie pachnieć świeżością. Dlatego trzeba też pamiętać, aby po każdym praniu zostawiać uchylone drzwiczki, dzięki czemu ulotni się z wnętrza wilgoć. Czym czyścić pralkę, aby usunąć z niej pleśń? Jednym z najskuteczniejszych sposobów jest wrzucenie 1 lub 2 kapsułek do zmywarki do bębna pralki. Następnie należy ustawić program prania na 90 stopni. To sprawdzony trik, który sprawi, że urządzenie będzie higienicznie czyste. Wcześniej warto dokładnie wyczyścić szufladę pralki. Najlepiej wyjąć ją z urządzenia, namoczyć w roztworze wody z octem i wyszorować.

Domowe sposoby na czyszczenie pralki

Istnieje jeszcze kilka sposobów na wyczyszczenie pralki. Można to zrobić stosując sodę oczyszczoną. Kosztuje ona zaledwie 2 złote, a doskonale usuwa pleśń i kamień z powierzchni. Nic dziwnego, że wiele osób decyduje się na czyszczenie pralki sodą oczyszczoną. Wystarczy wsypać zawartość 1 opakowania do przegródki na proszek w szufladzie i nastawić pralkę na pranie 90 stopni. Podobne działanie ma również kwasek cytrynowy.

