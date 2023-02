Czyszczenie pralki domowymi sposobami. Jak łatwo i tanio odświeżyć pralkę

Co to jest Oxycodone? Popularny lek bywa używany jako narkotyk

Jak czyścić pralkę domowym sposobem?

Czyszczenie pralki domowym sposobem to tani i naprawdę skuteczny sposób na utrzymanie urządzenia w czystości i sprawności przez długie lata. Nie jest tajemnicą, że czysta pralka gwarantuje nam czyste i pachnące świeżością pranie. Z racji tego, ze pod wpływem wilgoci w jej wnętrzu łatwo rozwija się pleśń, co w efekcie prowadzi do nieprzyjemnego zapachu, warto ją regularnie czyścić. Jak umyć pralkę? Po pierwsze pamiętaj o dokładnym wymyciu kołnierza i usunięciu z niego kłaczków z prania. Drugim ważnym krokiem jest wyczyszczenie szuflady pralki. Dopiero po wykonaniu tych dwóch czynności należy zabrać się za czyszczenie pralki.

Domowy sposób na czyszczenie pralki octem

Jednym z najskuteczniejszych sposobów na czyszczenie pralki jest też wykorzystaniem octu. Ocet to uniwersalny środek do myjący, który doskonale radzi sobie z kamieniem i zabrudzeniami, a do tego ma działanie dezynfekujące. Dlatego warto raz na miesiąc wyczyścić pralkę octem, aby była czysta i pachnąca. W pierwszej kolejności zabierz się za dokładne umycie gumowego kołnierza pralki. Przygotuj roztwór wody i octu w proporcji 1:1 i zwilż nim ściereczkę. Dokładnie przetrzyj nią każdy zakamarek kołnierza, odsłaniając również część przy samym bębnie. Do wyczyszczenia trudno dostępnych miejsc wykorzystaj szczoteczkę do zębów. Następnie czas na czyszczenie pralki octem. Wlej około 200 ml octu do komory na proszek w szufladzie i nastaw urządzenie na pranie na 90 stopni.

Czyszczenie pralki sodą oczyszczoną usunie pleśń i kamień

Zwolennicy domowych sposobów na czyszczenie pralki chwalą sobie sodę oczyszczoną. Kosztuje ona zaledwie 2 złote, a doskonale usuwa pleśń i kamień z powierzchni. Nic dziwnego, że wiele osób decyduje się na czyszczenie pralki sodą oczyszczoną. Co ważne, soda nie jest szkodliwa dla organizmu. Dzięki temu możemy ją spokojnie stosować przy dzieciach. Krótko mówiąc, jest to produkt eko, który odświeży wnętrze pralki i usunie z niej smród, a nawet pleśń. Jak czyścić pralkę sodą oczyszczoną? Wystarczy wsypać zawartość 1 opakowania do przegródki na proszek w szufladzie i nastawić pralkę na pranie 90 stopni.

Czyszczenie pralki tabletką do zmywarki. Szybki domowy sposób na smród i brud

Zastanawiasz się, czym czyścić pralkę? Jednym z najpopularniejszych domowych sposobów na czyszczenie pralki w ostatnich latach jest zastosowanie tabletki do zmywarki. To niesamowicie prosta metoda, dzięki której pralka nie będzie śmierdziała stęchlizną i będzie higienicznie czysta. Jak to zrobić? Wrzuć do bębna tabletkę do zmywarki i nastaw pranie na 90 stopni. Po zakończeniu cyklu pozostaw uchylone drzwiczki pralki na jakiś czas.

Czyszczenie pralki kwaskiem cytrynowym

Twoje pralka jest brudna w środku? To najwyższy czas, aby poddać ją gruntownemu czyszczeniu. Wymyj kołnierz przy bębnie oraz szufladę an detergenty. Teraz czas na czyszczenie pralki kwaskiem cytrynowym. To prosty trik, który odświeży pralkę i ją odkamieni, dlatego warto średnio raz na miesiąc to robić. Wsyp do bębna lub do komory na proszek do prania w szufladzie około 150 gramów produktu, a potem włącz puste pranie na cykl z temperaturą 90 stopni.

Jak wyczyścić szufladę pralki? Soda oczyszczona rozpuści kamień i brud

Chcąc utrzymać pralkę w czystości i pozbyć się z niej nieprzyjemnego zapachu, trzeba pamiętać o wyczyszczeniu szuflady na proszek do prania. To w niej gromadzą się resztki detergentów, a z czasem pojawia się nawet kamień. Jak wyczyścić szufladę pralki? To banalnie proste. Wystarczy ją wysunąć z urządzenia i namoczyć. Jednym z najskuteczniejszych sposobów na czyszczenie szuflady jest soda oczyszczona. Wystarczy przygotować roztwór z wody i sody oczyszczonej w misce i namoczyć w nim szufladę pralki. Po około 30 minutach wyszorować przegrody szczoteczką lub gąbką i wypłukać letnią wodą. Soda oczyszczona nie tylko pomoże w usunięciu resztek zaschniętego detergentu, ale również rozpuści osad z kamienia. Dzięki temu szuflada na proszek do prania będzie znowu czysta jak nowa. Na koniec osusz ją ręcznikiem i umieć w pralce.

