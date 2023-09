Wlej 1/2 szklanki do bębna i nastaw pranie czarnych ubrań. Kolory będą intensywne i zapomnisz o uciążliwym problemie. Po wyjęciu z pralki będą jak nowe

Kolor włosów, który najbardziej pasuje do piwnych oczu. Według stylistów to najlepszy wybór na jesień 2023. Barwa, która podkreśla urodę

Wlej 1/2 szklanki do bębna i nastaw pranie. Zapomnisz o uciążliwym problemie

Pranie czarnych ubrań wbrew pozorom bywa skomplikowane. Zwłaszcza jeśli są to rzeczy, które bardzo lubimy nosić i chcielibyśmy, aby posłużyły nam najdłużej jak to możliwe. Dlatego warto zapoznać się ze skutecznym sposobem na pranie czarnych ubrań, który nie tylko ochroni intensywny kolor ciemnych rzeczy, ale sprawi, że będą czyste. Tu warto wykorzystać ocet. Wystarczy, że wlejesz do bębna z brudnymi rzeczami około pół szklanki octu, standardowo dodasz detergent i nastawisz pranie. Pamiętaj, aby sprawdzić, w jakiej temperaturze powinno się prać czarne ubrania? Najrozsądniej jest ustawić temperaturę nie wyższą niż 40 stopni Celsjusza. Program prania i wysokość obrotów dobiera się ze względu na rodzaj pranej tkaniny. Pranie czarnych ubrań z dodatkiem octu sprawi, że zachowasz głębię czarnego koloru na długo.

Pranie czarnych ubrań. Dodaj chusteczkę, a na rzeczach nie zobaczysz białych paprochów

Bywa, że po wyjęciu odzieży z pralki okazuje się, że poprzyczepiały się do niej paprochy. Zamiast sięgać po rolkę, która usunie z tkaniny meszek, następnym razem podczas nastawiania prania, wrzuć do bębna chusteczkę nawilżaną. Takie chusteczki mają zdolność zbierania w czasie prania różnych drobnych troczków, włosów i paproszków. Dzięki temu po praniu ubrania będą idealnie czyste i czarne.

