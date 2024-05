Wstrzymano start samolotu! Na pokład weszły służby, pasażer aresztowany

Łukasz stał na ulicy i prosił o pracę. To, co zrobili internauci chwyta mocno za serce

Do zdarzenia doszło w środę, 8 maja. Polskie służby na pięć minut przed odlotem otrzymały informację od niemieckich funkcjonariuszy, z której wynikało, że na pokładzie samolotu znajduje się podejrzany o zabójstwo 37-letni obywatel Turcji, Mehmet A. Maszyna miała odlecieć do tureckiej Antalyi, a 37-latek z Katowic-Pyrzowic chciał uciec do swojego kraju.

Jak się okazało, kilkanaście godzin wcześniej Mehmet A. w jednym z berlińskich parków miał pokłócić się z innym mężczyzną i zadać mu kilkanaście ciosów nożem, m.in. w serce. Ofiara ataku zmarła. Polskie służby natychmiast po otrzymaniu tych informacji z Niemiec wstrzymały odlot kołującej już i gotowej do odlotu maszyny. Podejrzanego o zabójstwo obywatela Turcji wyprowadzono z samolotu w kajdankach.

- Sytuacja była dynamiczna, ponieważ samolot miał już startować. Funkcjonariusze zespołu interwencji specjalnych weszli na jego pokład i tego pana zatrzymali i wyprowadzili. Następnie wykonano z nim czynności służbowe i w godzinach wieczornych przekazano go policjantom - powiedział w rozmowie z PAP rzecznik śląskiego oddziału Straży Granicznej, podporucznik Szymon Mościcki.

- Policjanci zjawili się na terenie lotniska, gdzie wykonali niezbędne czynności w sprawie, a następnie przejęli zatrzymanego, który trafił do policyjnej celi. W czwartek (9 maja) nad ranem został on doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Gliwicach, gdzie zostaną z nim wykonane dalsze czynności – przekazał rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach, sierżant sztabowy Kamil Kubica.

