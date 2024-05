Nowy biskup sosnowiecki o niemoralnych księżach: "Będę reagować ostro i jasno"

Ta tkanka to absolutna nowość!

Biskup Ważny oficjalnie "szefem" diecezji sosnowieckiej". Na uroczystości padły mocne słowa. "Diecezja nie jest do zaorania"

W uroczystości wzięli udział duchowni wchodzący w skład kolegium konsultorów, kapituła katedralna, biskupi seniorzy, bp Artur Ważny - nowy sosnowiecki biskup diecezjalny - oraz abp Adrian Galbas SAC, dotychczasowy administrator apostolski na czas określony. Abp Galbas podczas swojego wystąpienia podkreślił, że do dotychczas życie bp. Ważnego było w miarę ustabilizowane, miał swoje miejsce w Kościele.

- Usłyszał jednak: wyjdź i idź do ziemi, którą ci wskażę. Czy odbywała się w nim jakaś walka, czy było wewnętrzne szamotanie, niepewność, czy dziś jest lęk? Tego nie wiemy. Jesteśmy jednak wdzięczni, że poszedł. Do ziemi nowej, obiecanej. Do Kościoła w Sosnowcu. Choć biskup ma na nazwisko Ważny, daje nam się poznać w Kościele bardziej jako odważny. Wcale nie chce być "ważny", nie chce koncentrować uwagi innych na sobie. Wie, że w Kościele ważny jest kto inny – wskazał abp Galbas.

Dodał także, że nowemu biskupowi sosnowieckiemu będzie potrzebna odwaga, ponieważ wiele spraw w kościele wymaga naprawy oraz dyscypliny księży.

- Potrzebna jest systematyczna i solidna formacja, odzyskiwanie zaufania tych wiernych, którzy na skutek trudnych zdarzeń ostatnich miesięcy i tygodni to zaufanie stracili. Ale potrzebne jest też widzenie ogromu dobra, które tu istnieje; w duchownych i świeckich. W ludziach po prostu - powiedział abp Galbas.

Abp Galbas życzył nowemu biskupowi, aby słuchał przede wszystkim Słowa, a nie medialnych przekazów. To właśnie na podstawie Słowa oraz konsultacji z mądrymi ludźmi powinien podejmować swoje decyzje.

- Razem z Wami chcę służyć Panu. Chcemy służyć Panu. I to z weselem! Dlaczego? Kiedy służymy sobie, jesteśmy smutni! Życie dla siebie sprawia, że jesteśmy także coraz bardziej samotni - powiedział bp Artur Ważny.

Nowy biskup sosnowiecki w ostatnim czasie udzielił także wywiadu dla "Tygodnika Powszechnego". W rozmowie z Arturem Sporniakiem biskup wypowiedział się m.in. na temat tego, jak zamierza postępować z niemoralnymi duchownymi.

- Jeśli ich czyny będą przestępstwami, to nie ma dwóch zdań – będę reagować ostro i jasno. W pozostałych przypadkach reakcja będzie zależała od konkretnej sytuacji. (…) Pewno będę musiał się bardzo dobrze zastanowić i poradzić też kanonistów, jak postępuje się z księżmi, którzy popełnili przestępstwo i zostali skazani przez świeckie sądy – odpowiedział hierarcha.

Artur Ważny urodził się 12 października 1966 r. w Rzeszowie. Święcenia kapłańskie przyjął 25 maja 1991 r. w Tarnowie. 12 grudnia 2020 r. został mianowany biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej. Święcenia przyjął 30 stycznia 2021 r. Za swoją dewizą wybrał słowa "Patris corde" (Ojcowskim sercem). W Konferencji Episkopatu Polski bp Ważny pełni funkcję przewodniczącego Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy Komisji Duszpasterstwa. Wchodzi też w skład Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży.

