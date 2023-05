Wzór trik na pranie białych skarpetek. Ten proszek za 3 zł nie ma sobie równych. Skarpetki będą śnieżnobiałe. Pranie skarpet domowy sposób

Nasze babki mówiły o nim „mocarny”. Leczył bezsenność, migreny i poprawiał urodę. Magiczna roślina kwitnie od maja do września i ma mnóstwo właściwości zdrowotnych

Dom pachnący latem. Jakie perfumy do wnętrz wybrać, by otulić się miłością i przyciągnąć szczęście. Ten zapach rozpyli dobra aurę i będzie sprzyjał domownikom

Jak prać białe skarpetki, aby były idealnie czyste i nie szarzały?

Białe skarpetki są niezwykle trudne w utrzymaniu ich w czystości. bardzo szybko widać na nich nawet najmniejsze zabrudzenia, a potem ciężko je doprać. W związku z tym wiele osób zastanawia się, jak powinno się prać białe skarpetki, aby były czyste i nie szarzały. Jednym ze sposobów jest namaczanie ich w odplamiaczu przez około 1 godzinę, a następnie upranie w pralce. Należy pamiętać, że skarpetki najlepiej jest prać w pralce na temperaturze co najmniej 60 stopni Celsjusza i programie przeznaczonym do bawełnianych rzeczy. To gwarantuje, że naprawdę będą czyste. Zamiast odplamiacza można skarpetki namoczyć również w wodzie z dodatkiem kwasku cytrynowego. Ten domowy sposób na pranie białych skarpetek jest tani i skuteczny, gdyż kwasek działa jak wybielacz na ubrania. W efekcie skarpetki będą śnieżnobiałe. Istnieje jeszcze jeden naprawdę dobry i ekologiczny sposób na pranie skarpetek.

Skuteczny sposób na pranie białych skarpetek. Będą czyste i śnieżnobiałe

W sytuacji, gdy na białych skarpetkach zabrudzenia są na tyle uporczywe, że nie można ich usunąć podczas standardowego prania w pralce, warto zastosować ten skuteczny i do tego bardzo tani trik z namaczaniem. Wystarczy, że zaopatrzysz się w opakowanie sody oczyszczonej, które kosztuje około 3 zł. Do miski z ciepłą wodą wsyp opakowanie sody i namocz w niej białe skarpetki. Po około 1 godzinie odsącz je z wody i wrzuć do pralki i upierz, jak zwykle. Soda oczyszczona doskonale usuwa wszelkie zabrudzenia z odzieży i ją wybiela.