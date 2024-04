Wrzucam do wody i gotuję do wrzenia. Wylewam w ogordzie i mam spokój z kleszczami. Naturalny likwidator kleszczy w moim ogrodzie

Sprzątaczka pokazała, mi jak prać ręczniki, by pozbyć się bakterii. Do wrzącej wody wsyp 80 g tego proszku. Ręczniki po praniu będą miękkie i śnieżnobiałe. Profesjonalny sposób na pranie ręczników

Kleszcze to wyjątkowo niebezpieczne pasożyty. Przenoszą wiele chorób, takich jak borelioza oraz odkleszczowe zapalenie opon mózgowych. Wiosna to czas, gdy w polskich ogrodach i na łąkach aż roi się od kleszczy. W tym roku, z uwagi na wysokie temperatury, kleszcze pojawiły się wyjątkowo wcześnie. Podczas zbliżającej się majówki tysiące Polaków wyjedzie na działki. Ryzyko złapania kleszcze podczas pikniku oraz spacerów po lesie jest obecnie bardzo wysokie. Chcąc dodatkowo zabezpieczyć siebie i swoich bliskich przed kleszczami warto postawić na naturalne opryski. To świetne sposoby, które odstraszają kleszcze i minimalizują ryzyko ich złapania.

Jednym ze sposobów na naturalne odstraszenie kleszczy jest oprysk z czeremchy zwyczajnej. To bardzo popularna roślina, którą bez problemu można znaleźć w parkach oraz na działkach. Weź kilka gałązek czeremchy zwyczajnej i umieść je w garnku z wodą. Całość gotuj aż do wrzenia, a potem jeszcze przez około 30 minut przytrzymaj na ogniu. Kiedy woda zrobi się czerwona, to znak, że wywar jest gotowy. Odstaw go do wystygnięcia i spryskaj nim rośliny w ogrodzie oraz inne miejsca, które chcesz zabezpieczyć przed kleszczami. Oprysk na kleszcze warto stosować w miejscach gdzie bawią się dzieci oraz zwierzęta.

Pamiętaj, że żadna metoda odstraszania kleszczy nie daje 100 proc. gwarancji. Zawsze po powrocie do domu sprawdź ubrania oraz ciało w poszukiwaniu kleszcza. Zawsze przed wyjściem do lasu stosuj także spraye odstraszające pasożyty. Wśród naturalnych zapachów odstraszających kleszcze znajdziesz olejek z eukaliptusa cytrynowego, tymianku, goździków oraz geranium.

