To mój najbardziej potężny oręż do zwalczania mchu na kostce brukowej. Sto razy bardziej skutczny niż ocet. Wypala mech z kostki brukowej, ale nie niszczy powierzchni. Sposób na pozbycie się kostki brukowej

Mech w lesie jest pożyteczny. Między innymi zapobiega utracie wilgoci w glebie. Inaczej jest w przypadku, gdy mech pojawia się na przydomowych trawnikach oraz na kostce brukowej. Mech na bruku to przede wszystkim problem estetyczny. Może on także być niebezpieczny dla zdrowia. Wilgotny mech jest śliski i nie trudno wypadek. Wśród domowych sposobów na pozbycie się mchu najczęściej wymieniany jest ocet. Bywa jednak, że ocet jest za słaby i trzeba sięgnąć po skuteczniejsze metody. Jedną z nich są opryski zawierające w składzie kwas nonanowy (inaczej pelargonowy). To organiczny związek chemiczny, który należy do grupa nasyconych kwasów tłuszczowych. Pozyskiwany jest w pelargonii. W ogrodnictwie wykorzystuje się go głównie do produkcji preparatów zwalczających chwasty. Jeżeli szukasz skutecznego sposób na mech na kostce brukowej to wybieraj preparaty zawierające ten kwas. Sprawdzaj zawsze, czy środek jest bezpieczny dla dzieci oraz domowych zwierząt.

Domowy sposób na mech na kostce brukowej to ocet. Jest to stara metoda, po którą często sięgają ogrodnicy. Zanim kupisz chemiczne preparaty, to warto ją przetestować. Wymieszaj ocet z z wodą w proporcjach 1:2 i przygotowaną mieszanką spryskaj obficie kostkę brukową. Ocet jest bezpieczny dla kostki brukowej i jej nie zniszczy. Pamiętaj, by zabieg pozbywania się mchu z kostki brukowej przeprowadzać w słoneczny, bezdeszczowy dzień. W innym przypadku woda zmyje ocet i nie będzie on skuteczny. W razie potrzeby powtórz zabieg kilkukrotnie.

