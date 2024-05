Zalewam wrzątkiem i podlewam monsterę raz w miesiącu. Rośnie jak szalona i wypuszcza nowe pędy. Domowa odżywka do monstery

Wrzucam do blendera i zalewam 3 l wody. W czerwcu podlewam tym róże, a krzewy kwitną do jesieni. Nigdy wcześniej róże nie miały tak pięknych kwiatów. Nawóz do róży

Zalewam wrzątkiem i podlewam monsterę raz w miesiącu. Domowa odżyka sprawia, że rośnie jak szalona

Niewątpliwie jedną z najbardziej lubianych roślin doniczkowych Polaków w ostatnich latach jest monstera. Skradła serca Polek swoim nietuzinkowym wyglądem i dużymi zielonymi liśćmi, dzięki czemu stanowi fantastyczną ozdobę wnętrza. I choć pielęgnacja tej rośliny doniczkowej być może nie jest zbyt skomplikowana, to bywa, że mimo naszych starań, monstera marnieje. Co wtedy powinniśmy zrobić, aby uratować roślinę? Od kiedy posiadam monsterę w swoim mieszkaniu, to stosuję domową odżywkę do monstery, dzięki której rośnie jak szalona i wypuszcza dosłownie pęd za pędem. Jak ją przygotować? Zaparzam mocną, czarną herbatę i czekam, aż przestygnie. Tak przygotowanym naparem podlewam monsterę raz w miesiącu, dzięki czemu roślina zaczyna szybciej rosnąć i wypuszczać nowe liście. Oczywiście herbata do podlewania monstery musi być pozbawiona aromatów i innych dodatków.

Pielęgnacja monstery w domu. Co lubi monstera?

Zastanawiasz się, jak dbać o monsterę, aby rosła jak szalona i nie marniała? Przede wszystkim zadbaj o odpowiednie dla niej warunki. Monstera lubi lekko zacienione miejsca. Ważne również, aby zadbać o odpowiednią wilgotność powietrza. W tym celu warto zraszać monsterę 2-3 razy w tygodniu, a raz na miesiąc stosuj nabłyszczacz ba liście. Ustaw doniczkę na podstawce z kamykami zanurzonymi w wodzie.

Jak prawidłowo czyścić liście roślin? Domowe sposoby na czyszczenie roślin doniczkowych Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.