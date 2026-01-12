Wypełnij woreczki i połóż na parapecie. Wszyscy domownicy od razu poczują ulgę i zniknie problem zaparowanych szyb. Sposób na wilgoć na oknach

Wilgoć w domu to problem, który może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych i rozwoju pleśni.

Poznaj prosty, domowy sposób na walkę z wilgocią i zaparowanymi szybami, wykorzystując składniki, które masz pod ręką.

Wypełnij bawełniane woreczki tym naturalnym pochłaniaczem, a Twoi domownicy od razu poczują ulgę!

Wilgoć w powietrzu może być uciążliwa i mocno odczuwalna dla wszystkich domowników. I niezależnie od tego, czy mieszkamy w starym domu, czy w nowoczesnym apartamencie, ryzyko pojawienia się wilgoci zawsze istnieje. Ignorowanie tego problemu może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych i rozwoju grzyba na ścianach lub pojawieniu się pleśni na oknach. A wiemy, że zarodniki grzyba negatywnie wpływają na układ odpornościowy człowieka i przyczyniają się występowaniu alergii. Dlatego ważne jest zapobieganie wykwitom i zwalczenie wilgoci w domu oraz na oknach możliwie jak najszybciej. W tym celu zimą, gdy temperatury za oknem drastycznie spadają, warto rozłożyć na parapetach w domu pochłaniacze wilgoci. Wystarczy, że wypełnisz bawełniane woreczki tym składnikiem i rozłożysz je na parapetach w swoim domu, a zadziałają jak naturalne pochłaniacze wilgoci z powietrza i zapobiegną parowaniu szyb. Wszyscy domownicy od razu poczują ulgę.

Domowy sposób na pochłaniacze wilgoci. Usuną ją z okien i powietrza

Do przygotowania takich domowych pochłaniaczy wilgoci z okien potrzebujesz kilku woreczków bawełnianych, soli gruboziarnistej i opcjonalnie lawendowego olejku eterycznego lub gałązek suszonej lawendy. Wsyp sól do każdego woreczka, tak aby go wypełnić do 3/4 objętości i wpuść po 10 kropli olejku. Możesz dodać też suszoną lawendę dla wzmocnienia efektu zapachowego. Woreczek zwiąż wstążką i porozkładaj je na parapetach w swoim domu. Sól będzie skutecznie pochłaniać wilgoć z powietrza i tym samym zapobiegać parowaniu okien, pojawianiu się pleśni i grzyba w domu, sen domowników będzie spokojniejszy.