Zaparowane okna to częsty problem w sezonie grzewczym, prowadzący do pleśni i problemów zdrowotnych.

Wysoka wilgotność w pomieszczeniach jest główną przyczyną, ale istnieją proste, domowe sposoby, by sobie z nią poradzić.

Dowiedz się, jak zapobiegać parowaniu okien, wietrzyć pomieszczenia i jakie rośliny pomogą Ci w walce z wilgocią!

Domowy pochłaniacz sprawi, że problem wilgoci na oknach zniknie raz na zawsze

Problem zaparowanych okien wraca jak bumerang, gdy tylko noce staną się chłodne, a w domach rozpoczyna się sezon grzewczy. Jedną z przyczyn jest oczywiście duża różnica temperatur po obu stronach szyby, ale także wysoka wilgotność powietrza w pomieszczeniach. Para na szybach najczęściej pojawia się po nocy. I niestety wilgoć skrapla się na szybach, a potem spływa na parapet lub w uszczelki, a to często prowadzi do powstawania pleśni w okolicy okien. A to z kolei ma negatywny wpływ na zdrowie domowników. Dlatego najrozsądniej jest znaleźć sposób na zaparowane okna, aby jak najszybciej pozbyć się tego uciążliwego problemu. Oprócz walki ze zbyt wysoką wilgotnością powietrza w domu, warto zabezpieczyć szyby przed skraplaniem się na nich pary. W tym celu należy zastosować pochłaniacze wilgoci, które można również śmiało przygotować samodzielnie w domu i nie trzeba mieć do tego żadnych drogich składników.

Wsyp do słoiczka i postaw na parapecie wieczorem. Sposób na zaparowane okna

Jednym z najlepszych naturalnych pochłaniaczy wilgoci jest sól. Dlatego wieczorem wsyp sól do słoiczka i postaw go na każdym parapecie w swoim mieszkaniu, a rano okna będą suche. Najlepiej jest ustawić słoiczek z solą na noc, gdyż to właśnie wtedy okna są najbardziej podatne na zaparowanie, a dzięki temu będą suchutkie. Oczywiście jeśli wieczorem szyby będą zaparowane, to najpierw starannie osusz je za pomocą bawełnianej ściereczki.

Co zrobić, aby szyby w oknach nie parowały? Inne sposoby

Zaparowane szyby to problem, który pojawia się w wielu mieszkaniach, dlatego nie wolno zapominać o wietrzeniu domu. Wystarczy lekko uchylić okno na kilka minut. Warto także korzystać z funkcji mikrouchyłu, w którą wyposażonych jest obecnie większość okien. Jeśli chcesz skutecznie walczyć zaparowanymi oknami, to postaw na parapetach w swoim domu rośliny doniczkowe, które dobrze pochłaniają wilgoć. Zalicza się do nich między innymi:

skrzydłokwiat,

sansewieria,

chamedora,

zielistka.

