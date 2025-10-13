Przetrzyj tym okna, a nie będzie osiadać na nich wilgoć. Już jeden zabieg sprawi, że okna przestaną parować

Dlaczego jesienią pojawia się wilgoć na oknach?

Wilgoć na oknach jesienią i zimą to zjawisko powszechne i w większości przypadków całkowicie naturalne. Gdy temperatura na zewnątrz spada, a w pomieszczeniach jest ciepło, powietrze w domu staje się bardziej wilgotne - szczególnie podczas gotowania, prania czy suszenia ubrań. Ciepłe powietrze zawiera więcej pary wodnej niż zimne, dlatego gdy dotrze do chłodnej powierzchni szyby, para wodna się skrapla. Właśnie w ten sposób powstają kropelki wody na oknach, zwłaszcza w dolnych partiach szyb, gdzie temperatura jest najniższa.

Drugim ważnym czynnikiem jest niewłaściwa wentylacja pomieszczeń. W sezonie grzewczym wiele osób rzadziej otwiera okna, co ogranicza wymianę powietrza i sprzyja gromadzeniu się wilgoci. Dodatkowo szczelne, nowoczesne okna z PVC, choć energooszczędne, często „blokują” naturalny przepływ powietrza. W efekcie wilgoć nie ma ujścia i osadza się na najchłodniejszych powierzchniach – właśnie na szybach. Regularne wietrzenie mieszkania, utrzymywanie odpowiedniej temperatury (ok. 20-21°C) i stosowanie nawiewników okiennych to proste sposoby, by zredukować ten problem.

Przetrzyj tym szyby, a wilgoć przestanie się zbierać. Sposób na zaparowane okna

Istnieje wiele domowych sposobów na zaparowane szyby. Jednym z najlepszych są domowe mieszanki, które tworzą na szybach specjalną powłokę, dzięki której nie zbiera się wilgoć. Podstawą takich roztworów jest ocet. Jego kwasowa formuła niweluje zbieranie się wody, a także neutralizuje bakterie i grzyby, dzięki czemu na gumowych uszczelnianiach okien nie powstaje pleśń. Przygotowanie mieszanki chroniącej okna przed wilgocią jest banalnie proste. Wystarczy wymieszać zwykły biały ocet z wodą w proporcjach 1:3 i dokładnie przetrzeć tym szyby. Czynność tą należy powtarzać raz w tygodniu. Ocet świetnie przeciwdziała także powstawaniu zacieków, dzięki czemu używając go nie tylko zabezpieczysz szyby, ale także je dokładnie wyczyścisz.

10 sposobów na parujące okna

Wietrz krótko, ale często – kilka minut intensywnego przewietrzania działa lepiej niż długie uchylanie okna.

Nie zasłaniaj grzejników – ciepłe powietrze musi swobodnie krążyć przy oknach.

Zostaw trochę przestrzeni przy szybie – nie dosuwaj mebli i firan zbyt blisko okna.

Ustaw właściwą temperaturę – około 20–21°C w mieszkaniu to idealny balans między ciepłem a wilgotnością.

Zainstaluj nawiewniki okienne – zapewnią stały dopływ świeżego powietrza bez wychładzania pomieszczenia.

Nie susz ubrań w pokoju – wilgoć z prania to prosta droga do parujących szyb.

Używaj pochłaniaczy wilgoci – tanie, skuteczne i łatwo dostępne w każdym markecie.

Włącz okap i wentylator – podczas gotowania lub kąpieli pomagają odprowadzić parę wodną.

Sprawdź szczelność okien – zbyt szczelne mogą zatrzymywać wilgoć, ale nieszczelne powodują wychładzanie.

Dbaj o drożność kratek wentylacyjnych – czysta wentylacja to suchsze i zdrowsze powietrze w domu.