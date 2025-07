Zawsze po ulewach rozkładam to w piwnicy, a wilgoć nie nawraca. Dzięki temu wyeliminujesz pleśń oraz zarodniki grzybów ze ścian piwnicznych. Sposób na wilgoć w budynkach

Deszczowe lato = wilgoć w pomieszczeniach. Jak usunąć wilgoć z piwnic?

Intensywne opady deszczu oraz wysoka wilgotność powietrza charakterystyczne dla tegorocznego lata znacząco zwiększają poziom wilgoci w gruncie otaczającym fundamenty budynków. Woda opadowa może przedostawać się do piwnic na wiele sposobów – poprzez nieszczelności w ścianach i podłodze, źle wykonaną izolację przeciwwilgociową, a także przez system wentylacyjny, który w tak wilgotne dni zamiast usuwać, może wprowadzać wilgotne powietrze do wnętrza. Wysoka temperatura dodatkowo sprzyja kondensacji pary wodnej na chłodniejszych powierzchniach piwnicznych ścian i podłóg, tworząc idealne środowisko dla rozwoju nieproszonych gości.

Nadmierna wilgoć w piwnicy to prosta droga do rozwoju pleśni i grzybów. Te mikroorganizmy doskonale czują się w ciemnych, wilgotnych i słabo wentylowanych pomieszczeniach. Początkowo mogą być trudne do zauważenia, objawiając się jedynie charakterystycznym stęchłym zapachem. Z czasem jednak na ścianach, sufitach, a nawet przechowywanych przedmiotach zaczynają pojawiać się ciemne plamy o różnej barwie – od czarnej i zielonej po brązową. Ignorowanie tych oznak jest bardzo ryzykowne.

Pleśń w piwnicy to nie tylko problem estetyczny. Przede wszystkim stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia mieszkańców domu. Zarodniki pleśni unoszące się w powietrzu mogą powodować alergie, astmę, infekcje dróg oddechowych, bóle głowy, chroniczne zmęczenie i wiele innych dolegliwości. Szczególnie narażone są dzieci, osoby starsze oraz osoby z obniżoną odpornością. Ponadto, długotrwała ekspozycja na wilgoć i pleśń może negatywnie wpływać na konstrukcję budynku, prowadząc do korozji materiałów budowlanych, osłabienia ścian i stropów oraz nieprzyjemnego zapachu trudnego do usunięcia. Nie warto bagatelizować problemu wilgoci w piwnicy – szybka reakcja i podjęcie odpowiednich działań może uchronić nas przed poważnymi konsekwencjami.

Domowe sposoby na wilgoć w piwnicy! Rozstaw to po jej wnętrzu

Istnieje wiele domowych sposobów, które zmniejszą wilgoć w pomieszczeniach. Najprostszym sposobem pozbycia się pleśni z piwnicy jest zwykły żwirek do kociej kuwety. Świetnie absorbuje on nadmiar wody z powietrza. Wystarczy, że nasypiesz żwirek do otwartych pojemników i rozstawisz w kątach piwnicy. Podobne działanie jak koci żwirek ma soda oczyszczona. Jest ona jednak delikatniejsza i sprawdzi w mniej wilgotnych pomieszczeniach. Jeżeli w piwnicy pojawiła się niewielka ilość pleśni. To możesz usunąć ja domowymi sposobami. Do czyszczenia pleśni ze ścian dobrze sprawdzi się ocet. Rozrób go z wodą w proporcjach 1:1 i dokładnie wyszoruj ścianę. W razie potrzeby powtórz ten zabieg kilkukrotnie.