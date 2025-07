Rozgnieć, dodaj pastę do zębów i nałóż na zapleśniałe fugi! Ta mieszanka wyżre pleśń niczym pies kiełbaski. Domowy środek na usuwanie pleśni z fug i ścian

Weź kilka garści tego i rozgnieć. Dodaj pasty do zębów i nałóż na zapleśniałe fugi

Pleśń pojawiająca się w łazience to dość powszechny problem. Pojawia się w wyniku nieodpowiedniej cyrkulacji powietrza oraz nadmiernej wilgoci. Podczas kąpieli krople wody osadzają się na ścianach i na płytkach łazienkowych. Przez brak wietrzenia pomieszczenia z czasem w tych miejscach mogą pojawiać się zarodniki pleśni. Często pleśń w łazience występuje na fugach. Pamiętaj, by regularnie wietrzyć łazienkę i nie doprowadzać do braku cyrkulacji powietrza.

Mimo, że pleśń na fugach to powszechny problem to nie można go lekceważyć. Pleśń może wpływać na jakość powietrza i powodować problemy zdrowotne związane z górnymi drogami oddechowymi. Niewielkich zarodników pleśni można pozbyć się domowymi sposobami. Najczęściej w tym cel polecany jest ocet. Jego kwasowa formuła rozpuszcza pleśń i grzyby, a właściwości bakteriobójcze sprawiają, że czyszczona powierzchnia jest dokładnie odkażona. Innym, mniej znanym, sposobem na pozbycie się pleśni z fug jest połączenie skorupek po jajkach z pastą do zębów. Do niewielkiej miseczki wyciśnij małą ilość pasty do zębów (zawierającej fluor) i dodaj pogniecione skorupki po jajkach. Całość dokładnie wymieszaj i wetrzyj w fugi. Zostaw na około 20 minut i przepłucz wodą. Fluor zawarty w paście do zębów ma działanie przeciwbakteryjne i świetnie pomaga usunąć pleśń z takich powierzchni jak fugi czy sylikon. Skorupki po jajkach delikatnie wybielają czyszczoną powietrze i działają, niczym papier ścierny. Zetrą one główną warstwę pokrytą pleśnią. Regularnie korzystanie z tego sposobu sprawi, że pleśń nie będzie nawracała, a fugi pozostaną idealnie czyste przez długi czas.