Ten domowy środek za 4 zł doczyści zapleśniałe i poszarzałe fugi. Połóż go na fugi i odczekaj. Będą lśnić jak podczas kładzenia. Sposób na czyszczenie fug

Domowy środek za 4 zł doczyści fugi. Będą lśniły jak podczas nowości

Czyszczenie fug to nie jest prosta czynność. Fugi są trudno dostępne, a zabrudzenia wżerają się w ich powierzchnie. Dodatkowo może pojawić się na nich pleśń i wtedy należy działać szybko. Do czyszczenia fug najlepiej sprawdzi się stara szczoteczka do zębów. Dotrze ona w trudno dostępne zakamarki i pomoże wyszorować zabrudzenia. Wybieraj szczoteczkę z miękkim włosiem, która nie uszkodzi delikatnej powierzchni fugi. Twarde i druciane szczotki mogą zniszczyć spoiny. Jeżeli na fugach pojawiła się pleśń to najskuteczniejszym rozwiązaniem będzie zwykły, biały ocet. To domowy środek, który najlepiej radzi sobie z zarodnikami pleśni. Jego kwasowa formuła rozpuszcza i usuwa pleśń oraz inne osady. Wymieszaj ocet z wodą w stosunku 1:1. Tak przygotowany roztwór delikatnie wetrzyj w brudne fugi. W razie potrzeby powtórz czynność kilkukrotnie.

Domowy sposób czyszczenia fug. Doczyści nawet najgorsze zabrudzenia

Świetnym sposobem na czyszczenie fug jest klasyczna pasta do zębów. Wybieraj białą pastę do zębów. Kolorowe lub te z węglem aktywnym mogą dodatkowo pobrudzić fugi. Nałóż niewielką ilość pasty do zębów na szczoteczkę i dokładnie wetrzyj w fugi. Odczekaj kilka minut i zmyj wszystko letnią wodą. Do czyszczenia jasnych fug sprawdzi się także sok z cytryny. Posiada on delikatne właściwości wybielające. Sok z cytryny możesz rozcieńczyć z wodą i zaaplikować w ten sam sposób, co ocet. Pamiętaj, że podczas czyszczenia fug należy uważać, by nie uszkodzić spoiny. Wyszczerbione i zniszczone fugi mogą przestać trzymać płytki i trzeba będzie je ponownie uzupełnić. Fugi warto regularnie myć. W ten sposób przez długi czas będą jak nowe.

