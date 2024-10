Wrzucam kilka gałązek tego i kilka ziaren tego i wkładam do szafy. Moje ciuchy pachną jak kultowe arabskie perfumy. Perfumowanie ubrań

Jak perfumować ubrania w szafie? W ten sposób pożegnasz zapach stęchlizny

Ubrania wiszące w szafie z czasem tracą świeży zapach i mogą nieprzyjemnie pachnieć. Aby pozbyć się tego problemu wiele osób sięga po odświeżacze do szaf lub coraz popularniejsze perfumy do ubrań. Nie musisz wydawać wielu pieniędzy, by skutecznie odświeżyć ubrania w szafie i sprawić, że będą przepięknie pachnieć przez długi czas. Równie skuteczne są domowe zapachy. Mają one jedną znaczącą przewagę na tymi kupnymi - nie zwierają sztucznych składników i konserwantów, które mogą wywoływać alergie skórne.

Jednym z najczęściej polecanych składników do naturalnych odświeżaczy szaf są liście laurowe. Mają one przepiękny, ziołowy zapach, który bardzo długo się utrzymuje. Nie jest on drażniący i świetne komponuje się z płaszczami oraz swetrami. Dodatkowo aromat liści laurowych dobrze wpływa na układ oddechowy, koi nerwy i redukuje poziom stresu. To nie wszystko, liście laurowe odstraszają mole ubraniowe.

Domowe perfumowanie ubrań. Dzięki temu będą pachniały jak arabskie perfumy

Jeżeli nie lubisz mocno ziołowych zapachów to powinnaś przetestować inny wariant. Opowiedziała mi o nim moja koleżanka. Jej zdaniem ten naturalny zapach pachnie podobnie do kultowych arabskich perfum Lattafa. Przygotuj bawełniany woreczek. Takie materiał doskonale przepuszcza zapachy i można go dowolnie prać. Do woreczka włóż gałązki jaśminu, szałwii oraz ziarna kawy. Tak przygotowany zapach włóż do szafy pomiędzy ubrania. Już po kilku dniach w szafie będzie unosił się przepiękny zapach. Domowy odświeżacz do ubrań warto wymieniać raz na tydzień. Możesz do niego wkładać swoje ulubione zioła i kwiaty. Mogą być one zarówno świeże, jak i suszone.

Quiz: K jak kwiaty. Arcytrudny test z wiedzy o kwiatach na K. 5 na 10 to już sukces Pytanie 1 z 10 Na początek coś łatwego. Kwitnie w maju i roztacza niesamowity zapach w lesie. Uwaga jest trująca. Ta roślina to: Kukurydza Kornwalia Konwalia Dalej