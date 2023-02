i Autor: Shutterstock Dzieci urodzone w tym miesiącu to prawdziwi geniusze

Data urodzenia a inteligencja

Dzieci urodzone w tym miesiącu to prawdziwi geniusze. W szkole radzą sobie najlepiej. Same piątki i szóstki w dzienniku

Dzieci urodzone w tym miesiącu osiągają lepsze wyniki w nauce od swoich kolegów. Zgodnie z najnowszymi badaniami okazuje się, że dzieci urodzone późną jesienią są wyjątkowo zdolne i pozostawiają w tyle swoich rówieśników z innych miesięcy. To właśnie one najlepiej radzą sobie w szkole, a w dzienniku nie brakuje im piątek i szóstek. To ogromna duma rodziców.