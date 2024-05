Zawsze podczas pełni wkładam liście laurowe pod poduszkę. Od kiedy to robię moje życie stało się lepsze. Zalety spania na liściach laurowych

Zawsze wkładam liście laurowe pod poduszkę. Ten trik świetnie sprawdza się podczas pełni

Wiele osób w obecnych czasach cierpi na bezsenność. To choroba, która w poważnych przypadkach musi mi konsultowana z lekarzem. Czasem, by pomóc sobie w przesypianiu całych nocy wystarczy niewiele. Przed spaniem warto zadbać o higienę snu i około godzinę wcześniej wyłączyć telewizor i komputer. Wieczorem powinno się wyciszyć i nie odbierać bodźców ze świata zewnętrznego. Pełnia księżyca to czas, gdy wiele osób nie może zasnąć lub wybudza się w trakcie nocy. Sama przetestowałam sposób moje babci. Zawsze wieczorem wkładam pod poduszkę kilka liści laurowych. Wawrzyn posiada właściwości relaksacyjne i kojące. Zapach liści laurowych redukuje poziom stresu. Palone kadzidła z wawrzynem świetnie wpływają na ogólny stan organizmu. Wyciszają go i relaksują. Według dawnych wierzeń liście laurowe pod poduszką chronią przed koszmarami i marami sennymi. Stanowią talizman ochronny przed złymi duchami i wpływają na dobry sen.

Dobroczynne właściwości liści laurowych

Liście laurowe to nie tylko aromatyczny dodatek do wielu potraw. To także kojące zalety aromaterapii. Palenie liście laurowych ma wiele cudownych właściwości. Aromaterapia z wykorzystaniem liści laurowych pomaga w łagodzeniu stanów stanów zapalnych gardła oraz w redukcji kaszlu. Świetnie sprawdza się podczas sezonu gryp i przeziębień. Wawrzyn to także naturalny odstraszacz owadów. Tlące się liście uwalniają olejki eteryczne takie jak eugenol i mircen, które odstraszają komary, muchy i inne owady. Liście laurowe świetnie wpływają na koncentrację. Pomagają oczyścić umysł i skupić myśli na wykonywanym zadaniu.

Niewymagające kwiaty na balkon. 10 kwiatów łatwych w uprawie, które kwitną całe lato