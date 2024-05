Mieszam to z deszczówką i w czerwcu podlewam iglaki. Rozrastają się niczym metro w Nowym Yorku. Pędy są mięsiste i zielone. Ekologiczny nawóz do iglaków

Przyjrzyj się uważnie i sprawdź, co widzisz na obrazku. Tylko prawdziwie inteligentne osoby to dostrzegają. Tym różnią się od innych, Obrazkowy test na inteligencję

Mieszam to z wodą i podlewam iglaki. Szybko się rozrastają i są silne

Iglaki to świetnia forma ozdoby ogrodu. To krzewy i niewielkie drzewa, która rewelacyjnie sprawdzają się w przydomowych ogródkach i na działkach. Wielu osobom wydaje się, że pielęgnacja iglaków ogranicza się do przycinania starych pędów oraz okrywania roślin na zimę. Iglaki warto jednak także nawozić. Odpowiednie odżywki i nawozy sprawią, że iglaki będą szybciej rosły i staną się silniejsze oraz bardziej odporne na niesprzyjające warunki atmosferyczne. Iglaki w Polsce to przede wszystkim gatunki sosnowate, cyprysowate oraz cisowate. W pielęgnacji iglaków świetnie sprawdzi się domowa odżywka z fusów po kawie, które bardzo często wykorzystywane są w ogrodnictwie.

Jak przygotować odżywkę do iglaków z fusów po kawie?

Do nawozów ogrodniczych najlepiej sprawdzą się fusy po kawie po turecku lub te, które zostają na papierowym filtrze z ekspresu przelewowego. Przygotuj fusy z kawy i wodę (najlepiej deszczówkę) i wymieszaj w proporcjach 1 łyżka fusów na litr wody. Tak przygotowaną mieszankę odstaw, by fusy zdążyły napęcznieć. Po tym czasie wszystko wymieszaj, twoja odżywka do iglaków jest gotowa. Podlewaj nią roślinę raz na dwa tygodnie. Fusy z kawy to bogate źródło wielu witamin. Zawierają one między innymi potas, fosfor, magnez oraz związku azotu. Składniki te wpływają na rozwój i wzrost rośliny, stymulują układ korzeniowy oraz sprawiają, że rośliny lepiej wchłaniają wodę z gleby.

