DLACZEGO NIE ŻYJE?

Dramat na Pradze. Ofiara pobicia znaleziona w mieszkaniu. Prokuratura ujawniła szczegóły

W jednym z mieszkań przy ul. Dąbrowszczaków na warszawskiej Pradze doszło do śmiertelnego pobicia 62-letniego mężczyzny. W sprawie zatrzymano dwie osoby: 42-letnią kobietę i jej 46-letniego znajomego. On już wcześniej miał problemy z prawem, dla niej to pierwszy raz.