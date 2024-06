Ciało w mieszkaniu. Szokujące ustalenia śledczych. Jest areszt dla dwóch osób

Wybory do Brukseli wpłyną na Warszawę. Nowi europosłowie, posłowie i radni ze stolicy

Warszawa. W mieszkaniu na Pradze Północ znaleziono ciało

Informacja o śmierci 62-letniego mężczyzny dotarła do policji z samego rana we wtorek, 4 czerwca. Po przyjeździe na ul. Dąbrowszczaków mundurowi potwierdzili sytuację. W mieszkaniu na Pradze Północ znaleziono ciało, które nosiło ślady pobicia. Nie ulegało wątpliwościom, że do śmierci przyczyniły się osoby trzecie. Mężczyzna został skatowany.

Porachunki bezdomnych w Warszawie! Śledczy znaleźli cztery ciała w kamienicy. Pokój Zbrodni

Po przesłuchaniu mieszkańców budynku policjanci ustalili, że w lokalu przebywały dwie inne osoby - 42-letnia kobieta i 46-letni mężczyzna, jej znajomy. Zostali zatrzymani.

Po przesłuchaniu Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga Północ przedstawiła im zarzut pobicia ze skutkiem śmiertelnym. Podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Grozi im do 15 lat więzienia.