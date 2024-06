Jest nagranie zabójcy Mateusza. To on zamordował polskiego żołnierza! Ważna zmiana w śledztwie

Barszcz Sosnowskiego JUŻ kwitnie! Może nawet zabić. Jak go rozpoznać?

Mateusz Sitek nie żyje. Prokuratura w Warszawie zmienia kierunek śledztwa

Atak na polskiego żołnierza na granicy z Białorusią wstrząsnął całym krajem. Mateusz Sitek został ugodzony nożem przez nieznanego sprawcę. Najpierw trafił do szpitala w Hajnówce (woj. podlaskie), a następnie przetransportowano go do Wojskowego Instytutu Medycznego przy ul. Szaserów w Warszawie, gdzie po długiej walce o jego życie, zmarł.

Po śmierci nastąpiła ważna zmiana w śledztwie.

"Prokuratura Okręgowa w Warszawie informuje, że w związku ze śmiercią żołnierza 1. Warszawskiej Brygady Pancernej, będącej skutkiem działania nieustalonego migranta, dalsze czynności procesowe prowadzone będą w kierunku przestępstwa zabójstwa a nie jego usiłowania" - przekazał Piotr Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Czytaj dalej.

Zabezpieczono nagranie z ataku na polskiego żołnierza

We wtorek, 11 czerwca, "Rzeczpospolita" przekazała, że organy ścigania zabezpieczyły nagranie z monitoringu. Kamery zarejestrowały atak i uchwycono wizerunek sprawcy. Wideo jest niewyraźne i wymaga specjalistycznej obróbki.

- Napastnik ma śniadą cerę, co może oznaczać, że nie jest funkcjonariuszem białoruskich służb, lecz jednym z migrantów przebywających po tamtej stronie granicy - powiedział informator, cytowany przez "Rz".

Napastnik po ugodzeniu Mateusza nożem zbiegł wgłąb Białorusi. Śledczy liczą, że w odnalezieniu sprawcy pomogą migranci przebywający w ośrodkach Straży Granicznej. MSZ oczekuje od Białorusi wydania podejrzanego o morderstwo.