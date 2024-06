Kalisz był świadkiem na ślubie Magdaleny Ogórek! Od lat nie utrzymują kontaktu

Szok, to mało powiedziane

Kalisz ocenia pracę Magdaleny Ogórek w TVP

Magdalena Ogórek była przed laty kojarzona z lewicą, była nawet kandydatem na prezydenta Polski w 2015roku, zgłoszoną przez Sojusz Lewicy Demokratycznej. Gdy PiS przejął władzę, Ogórek stanęła po stronie rządzących, była bardzo aktywna w programach TVP Info za czasów prezesury Jacka Kurskiego, była jedną z gwiazd stacji.

Ryszard Kalisz w czasie programu został zapytany o to, czy "jest w szoku, co się porobiło z Magdą Ogórek". — Podchodzę do tego normalnie. Magda Ogórek jest osobą, która decyduje o swoim życiu, pracy, przyjaźniach — powiedział Kalisz.

Na pytanie, czy uważa, że Ogórek w ostatnich latach zachowywała się koniunkturalnie, czy też ma poglądy bliskie PiS-u, prawnik odpowiedział - "No to albo koniunkturalizmem były jej poglądy przed 2015 r., albo po 2015 r. Uważam, że przeważyła u niej potrzeba bycia osobą publiczną, rozpoznawalną, robienia kariery w telewizji. Ona zawsze to lubiła"

Kalisz był świadkiem na ślubie Magdaleny Ogórek

Mecenas przyznał, ze zna Magdalenę Ogórek od wielu lat, ale nie byłą to przyjaźń. — Ona jest osobą dużo młodszą ode mnie... Ale byłem świadkiem na jej ślubie, bo jej mężem był w latach, kiedy ja byłem szefem MSWiA, dyrektor departamentu zagranicznego i poprosił mnie, żebym był świadkiem na jego ślubie. Ożenił się z Magdą Ogórek i pamiętam, że był bardzo fajny ślub. Wtedy mieliśmy bardzo dobre relacje — wspominał Kalisz. Jednak okazuje się, że od wielu lat nie utrzymują ze sobą kontaktu. Na przyjęciu spotkali się w 2016 roku, było też spotkanie w telewizji w tym samym roku.

Ogórek nie znajdzie pracy w kancelarii Kalisza

Na pytanie, czy znalazłaby pracę w jego kancelarii, Kalisz odpowiedział przecząco. — U mnie pracują prawnicy, a ona nie jest prawnikiem. Dodał, że jako sekretarka także nie znalazłaby zatrudnienia. — Byłaby poniżej swoich kompetencji i by się bardzo źle czuła. Nie wydaje mi się, żeby ją to interesowało, a mnie też to nie interesuje - podkreślił mecenas.

