Co politycy znaleźliby pod choinką? AI wybrało im idealne prezenty!

Sara Osiecka
2025-12-24 17:00

Chyba nikt nie wyobraża sobie świąt bez prezentów! My postanowiliśmy spytać sztuczną inteligencję, co najważniejsi polscy politycy znaleźliby pod swoimi choinkami. Co według AI byłoby dla nich idealnym podarunkiem? Można się zdziwić, a przy okazji zaśmiać!

Prezenty dla polityków

Autor: Art Service/Super Express, Brunner/Super Express, AP , Julia Zavalishina/ Shutterstock
  • AI proponuje spersonalizowane prezenty świąteczne dla czołowych polskich polityków, dostosowane do ich ról i potrzeb.
  • Donald Tusk otrzymałby zestaw relaksacyjny, Jarosław Kaczyński koc i karmę dla kota, a Sławomir Mentzen czytnik e-booków z literaturą fachową.
  • Czym obdarowani zostaliby marszałkowie, ministrowie oraz obecny i były prezydent? Sprawdź, co AI przewidziało dla nich!

Świąteczne prezenty to frajda przede wszystkim dla najmłodszych. Starsze osoby cieszą przede wszystkim praktyczne podarunki, które sprawdzą się w codziennym życiu. Co mogłoby zadowoloić polskich polityków? Spytaliśmy o to AI!

Premier Donald Tusk otrzymałby abonament na aplikację do medytacji i zarządzania stresem, w zestawie z termosem o podwójnej izolacji. Wymagająca rola szefa rządu wymaga stalowych nerwów i niespożytej energii. Z kolei prezes PiS Jarosław Kaczyński pod choinką znalazłby elegancki, ciepły, wełniany koc oraz ekologiczną karmę dla kota. Jak argumentuje sztuczna inteligencja, w końcu po intensywnym roku pracy, każdemu należy się chwila relaksu w domowym zaciszu, przy boku najwierniejszego towarzysza.

Sławomir Mentzen z Konfederacji pod choinką znalazłby Ebook Reader nowej generacji z nieograniczonym dostępem do fachowej literatury ekonomicznej i historycznej, by z łatwością kontynuować poszerzanie swojej wiedzy o wolności i podatkach.

Marszałkowie i ministrowie

Ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza święty Mikołaj obdarowałby bardzo wytrzymałym, modułowym plecak taktyczny z funkcją szybkiego przepinania elementów - to idealny dla kogoś, kto musi być gotów na każdą sytuację. Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych, mógłby ucieszyć się z praktycznego, wielofunkcyjnego adaptera podróżnego, pasującego do wszystkich gniazdek na świecie. Niezastąpiony gadżet dla kogoś, kto jest w ciągłym ruchu.

Poseł Tomasz Trela pochwalił się choinką. "Nasza pierwsza małżeńska"

Marszałek Sejmu z Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty dostałby elegancką, oprawioną księgę z pustymi stronami, z dedykacją "Na nowe, wspólne pomysły!". To idealne miejsce, by zebrać wszystkie konstruktywne wnioski i świeże idee na przyszły rok. Jego poprzednik, Szymon Hołownia, otrzymałby najnowszy, wysokiej jakości zestaw słuchawkowy z aktywną redukcją szumów, aby po najgorętszych momentach sejmowych debat mógł w końcu cieszyć się ciszą i spokojem - stwierdziło AI z przymrużeniem oka.

Co dla Nawrockiego i Dudy?

Prezydent Karol Nawrocki, według sztucznej inteligencji, uciszyłby się z bardzo pojemnego dysku zewnętrznego, z najwyższą certyfikacją bezpieczeństwa, który pomóc w archiwizacji i zabezpieczaniu bezcennych, historycznych zasobów, które wymagają godnego miejsca i porządku.

Były prezydent Andrzej Duda natomiast mógłby dostać pięknie oprawiony notatnik i pióro. Mógłby je wykorzystać na przykład do spisywania pomysłów na kolejne książki! 

W naszej galerii zobaczysz Karola Nawrockiego na świątecznym jarmarku:

Karol Nawrocki wpadł na jarmark świąteczny
15 zdjęć
