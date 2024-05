Magdalena Ogórek zdradziła plany na przyszłość. Wraca do mediów?

Magdalena Ogórek próbowała swoich sił w aktorstwie, polityce i dziennikarstwie, a w międzyczasie pisze także książki poświęcone sztuce. Trzeba przyznać, ze to wyjątkowo wszechstronna kobieta! Jednak od kiedy straciła pracę w Telewizji Polskiej, zniknęła z przestrzeni publicznej. Jak się okazuje, w tym czasie postanowiła skoncentrować się przede wszystkim na córce i najnowszą książką. Jej pociecha w tym roku pisała maturę, a dumna mama stresowała się bardziej niż ona.

- Córka właśnie zdaje maturę, stresowałam się bardziej niż ona i to było dla mnie straszne przeżycie. Magda przed pierwszymi egzaminami była bardziej spokojna ode mnie - mówiła w rozmowie z "Faktem".

Po egzaminach Magdalena Ogórek i jej córka wybrały się do Kazimierza, by móc odpocząć po stresującym okresie. To dopiero początek ich wojaży! Dziennikarka planuje wybrać się za granicę, ale nie będzie tylko odpoczywać, ale też zbierać materiały do swojej książki.

- Postanowiłam przyspieszyć wakacje, bo to był trudny i intensywny rok dla Magdy. Ponieważ mam teraz więcej czasu, planuję objazdówkę śladami II wojny światowej. Przyda mi się to też do książki, którą powoli kończę, chcę zrobić też do niej zdjęcia - opowiedziała.

Jak przyznała Magdalena Ogórek, dostała kilka propozycji pracy, ale żadnej nie przyjęła. Chce zrobić sobie przerwę od mediów, a zwłaszcza "mediów politycznych. Nie wyklucza jednak, że za kilka lat znów zobaczymy ją na ekranach. - Teraz jest czas dla mnie - skwitowała w rozmowie z "Faktem".

