Marta Nawrocka niebawem otrzyma trzynastą emeryturę! Na jaka sumę może liczyć?

Marta Nawrocka po 18 latach pracy w Krajowej Administracji Skarbowej, przeszła na emeryturę. Choć jako pierwsza dama nie pobiera wynagrodzenia, w 2026 roku będzie mogła liczyć na "trzynastkę" – dodatkowe świadczenie przysługujące emerytom. Poniżej przedstawiamy szczegóły dotyczące jej kariery zawodowej, przejścia na emeryturę oraz przewidywanej wysokości "trzynastki".

Przed objęciem funkcji pierwszej damy, Marta Nawrocka przez osiemnaście lat pełniła służbę w Krajowej Administracji Skarbowej. Jej obowiązki obejmowały kontrolę przemysłu naftowego i spirytusowego, a także zwalczanie nielegalnego hazardu. W trakcie kampanii wyborczej, w rozmowie z "Super Expressem", Nawrocka opowiadała o swoich doświadczeniach.

- Od 18 lat pracuję w Krajowej Administracji Skarbowej, tych akcji było bardzo dużo. Wchodzimy do nielegalnych punktów z grami hazardowymi, zatrzymujemy ludzi, zabezpieczamy automaty, gotówkę prowadzimy czynności procesowe - mówiła nam.

Przejście na emeryturę 

Tradycyjnie, pierwsze damy rezygnowały z pracy zawodowej, aby w pełni poświęcić się reprezentowaniu Polski. Podobnie postąpiła Marta Nawrocka. W trakcie kampanii prezydenckiej jej męża, udała się na bezpłatny urlop. Po zwycięstwie Karola Nawrockiego w wyborach, ogłosiła, że nie wróci do pracy. W wywiadzie dla magazynu "Viva", po zaprzysiężeniu prezydenta, przyznała, ze jest już emerytką.

- Od szóstego sierpnia, wiem, jak to brzmi, ale tak, jestem formalnie emerytką. Więc ten rozdział się już nie otworzy, choć w sercu zostaje wszystko, czego się nauczyłam - powiedziała.

Emerytura mundurowa

Marta Nawrocka, jako była funkcjonariuszka Służby Celno-Skarbowej, ma prawo do emerytury mundurowej. Funkcjonariusze tej służby mogą przejść na emeryturę już po 15 latach służby. Wysokość emerytury wynosi 40% podstawy wymiaru za 15 lat służby, a za każdy kolejny rok wzrasta o 2,6%.

Według "Faktu", zarobki na stanowisku młodszego eksperta w KAS, na którym pracowała Nawrocka, wahały się od 5,5 tys. zł do 9,3 tys. zł brutto. Przyjmując, że jej pensja mieściła się w górnych widełkach, szacuje się, że jej emerytura może wynosić około 4 tys. zł brutto.

Ile może dostać Marta Nawrocka?

Podobnie jak innym emerytom i rencistom, Marcie Nawrockiej przysługuje świadczenie z tytułu "trzynastej emerytury". Wysokość "trzynastki" jest równa minimalnej emeryturze brutto i nie zależy od wysokości indywidualnego świadczenia. W 2026 roku minimalna emerytura ma wzrosnąć do 1 870 zł i 60 gr brutto.

"Fakt" zaznacza, że od "trzynastki" zostanie potrącona zaliczka na podatek dochodowy oraz składka zdrowotna. W przypadku świadczeń wyższych niż 2 500 zł, wypłata netto wyniesie 1 556 zł i 25 gr. Jest prawdopodobne, że taką kwotę otrzyma Marta Nawrocka, pod warunkiem spełnienia ustawowych wymagań. Wypłaty "trzynastek" zazwyczaj realizowane są wraz z kwietniowym świadczeniem.

