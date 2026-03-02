Niesłychana rola Melanii Trump! Pierwsza dama USA przejdzie do historii

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
PAP
PAP
2026-03-02 11:28

Pierwszą damę USA czeka niezwykłe zadanie. Melania Trump będzie przewodniczyć obradom Rady Bezpieczeństwa ONZ, które rozpoczną się w poniedziałek, 2 marca. Tym samym przejdzie ona do historii, ponieważ, jeszcze nigdy nie tej funkcji nie sprawowała małżonka głowy państwa.

Tego jeszcze nie było! Pierwsza dama USA Melania Trump będzie przewodniczyć obradom Rady Bezpieczeństwa ONZ, taką informację jakiś czas temu przekazało jej biuro. Żona prezydenta Donalda Trumpa przejdzie w ten sposób do historii, ponieważ tej funkcji nie sprawowała nigdy wcześniej małżonka głowy państwa. - Przywództwo pani Trump będzie pierwszym przypadkiem, kiedy urzędująca pierwsza dama Stanów Zjednoczonych przewodniczy posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa – poinformowało pod koniec lutego biuro Melanii Trump w komunikacie prasowym, cytowanym przez stację CNN.

Rzecznik sekretarza generalnego ONZ Stephane Dujarric potwierdził te doniesienia wskazując, że „będzie to pierwszy raz, kiedy pierwsza dama lub pierwszy dżentelmen” przejmie w tej instytucji taką funkcję. 

Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ

Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ jest zaplanowane na 2 marca, kiedy USA – jeden z pięciu stałych członków – przejmą rotacyjne przewodnictwo w Radzie od Wielkiej Brytanii. Jest to jednomiesięczna funkcja w Radzie, sprawowana kolejno przez 15 krajów członkowskich.

- W dniu, w którym Stany Zjednoczone obejmą przewodnictwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, przejdą do historii (...) i będą promować rolę edukacji w zapewnianiu pokoju – napisała misja USA przy ONZ na platformie X.

W trakcie drugiej kadencji prezydenckiej Donalda Trumpa Melania Trump otwarcie wyrażała zainteresowanie kwestią powrotu do ojczyzny tysięcy ukraińskich dzieci, które Rosja przymusowo deportowała na swoje terytorium. W połowie lutego stacja CNN informowała, powołując się na wysokiej rangi rosyjskiego urzędnika, że dzięki staraniom pierwszej damy USA Ukrainie udało się odzyskać pięcioro dzieci. Urzędnik mówił wówczas także o jednym rosyjskim dziecku, które miało wrócić do Rosji.

Polityka SE Google News

Melania Trump zabrała głos ws. politycznych. Napisała list do Putina

Melania Trump znalazła się w centrum uwagi światowych mediów w sierpniu 2025 r., gdy przekazała list rosyjskiemu przywódcy Władimirowi Putinowi przed jego spotkaniem z Trumpem na Alasce. Według doniesień medialnych list ten przyczynił się do powrotu ośmiorga ukraińskich dzieci z Rosji do Ukrainy w październiku.

Relacje między ONZ a USA – jednym z państw założycielskich organizacji – przeżywają kryzys, gdyż Waszyngton nadal nie uregulował w pełni swojego olbrzymiego długu wobec Narodów Zjednoczonych. Całkowita kwota wynosi ponad 4,39 mld dolarów i dotyczy regularnego budżetu ONZ, misji pokojowych oraz trybunałów. Organizacja poinformowała, że dotychczas Stany Zjednoczone zapłaciły jedynie 160 mln dolarów, co stanowi zaledwie 4 proc. całej kwoty.

Melania Trump zadała szyku w ONZ
Galeria zdjęć 21
TUSK URATOWAŁ SKÓRĘ NAWROCKIEMU! Rada Pokoju Trumpa wielką WTOPĄ?!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MELANIA TRUMP