Melania Trump napisała list do Putina! Chodzi o ukraińskie dzieci

Melania Trump interweniuje w sprawie porwanych ukraińskich dzieci, pisząc list do Władimira Putina. Według ukraińskich władz Rosjanie wywieźli w czasie wojny około 20 tysięcy dzieci, które są poddawane rusyfikacji i indoktrynacji. Czy list byłej Pierwszej Damy USA wpłynie na los dzieci i decyzje Putina?

List Melanii Trump do Władimira Putina. Tematem porwania ukraińskich dzieci

Treść listu do Putina pozostaje tajemnicą, jednak informatorzy agencji Reutera ujawnili, że Melania Trump skupiła się na losie dzieci, które zostały porwane w wyniku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. To niezwykle delikatna i ważna kwestia, biorąc pod uwagę, że według ukraińskich władz od początku pełnowymiarowej agresji, tj. od lutego 2022 r., Rosjanie wywieźli z okupowanych terenów około 20 tysięcy dzieci. Na nielegalne deportacje narażone są w szczególności maluchy pozbawione opieki, m.in. wskutek przymusowego oddzielenia od bliskich lub ich śmierci.

Sytuacja najmłodszych obywateli Ukrainy, które trafiły do Rosji, jest dramatyczna. Są one poddawane rusyfikacji, zabrania się im mówienia po ukraińsku i indoktrynuje propagandą. Starsze dzieci wysyłane są na szkolenia wojskowe. Udział w przymusowych przesiedleniach ludności cywilnej był podstawą do wystawienia przez Międzynarodowy Trybunał Karny nakazu aresztowania Władimira Putina w 2023 r.

Interwencja Melanii Trump to ważny gest, który może zwrócić uwagę świata na problem nielegalnych deportacji ukraińskich dzieci. Czy jednak list Pierwszej Damy Stanów Zjednoczonych wpłynie na decyzje Władimira Putina? Czas pokaże.

Więcej na temat spotkania Putin-Trump na Alasce.