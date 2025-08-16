- Władimir Putin podczas każdego publicznego wystąpienia otoczony jest przez ochroniarzy, którzy nie tylko dbają o jego bezpieczeństwo, ale także skrywają pewne sekrety.
- Wśród ich wyposażenia znajduje się specjalna teczka, zwana "czeget", która według doniesień zawiera urządzenie do uruchomienia broni nuklearnej.
- Co więcej, ochroniarze Putina mają przy sobie walizkę służącą do przewożenia jego... odchodów.
- Dowiedz się, dlaczego prezydent Rosji obawia się, że jego próbki biologiczne mogą zostać wykorzystane przez inne państwa.
Spotkanie Trumpa z Putinem na Alasce. Tajemnicza teczka prezydenta Rosji
Każde publiczne pojawienie się Władimira Putina jest zawsze okazją do analizy, kto i co znajduje się w otoczeniu prezydenta Rosji. Nie inaczej było w czasie spotkanie Putin-Trump na Alasce, gdzie po raz kolejny pojawiła się tajemnicza teczka, którą zawsze nosi jeden z ochroniarzy dyktatora. Przedmiot jest nazywany "czeget", a według Reutersa, na który powołuje się o2.pl, znajduje się w nim urządzenie ze specjalnym przyciskiem umożliwiającym użycie broni nuklearnej - ma je ponadto chronić hasło i monitoring. Takie same teczki podobno mają przy sobie również minister obrony Rosji i naczelny dowódca armii rosyjskiej.
A propos ochroniarzy Putina: "The Sun" informuje, że to ludzie dobierani nie tylko według warunków fizycznych, ale również psychologicznych, na których wyposażeniu znajdują się następujące przedmioty i broń:
- kamizelki kuloodporne;
- pistolety SR-1 Vektor;
- karabiny
- granatniki przeciwpancerne
- przenośne rakiety przeciwlotnicze.
"Goryle" prezydenta Rosji ponadto dysponują podobno urządzeniami zagłuszającymi na wypadek groźby detonacji bomby.
To nie wszystko, bo jak informuje "Paris Match", od 2017 r. w posiadaniu ochroniarzy Putina jest również walizka służąca do przewożenia jego... odchodów. Prezydent Rosji nie chce podobno, bo zostały one wykorzystane przez inne państwa, by w ramach ich badań dowiedzieć się czegokolwiek o jego stanie zdrowia.