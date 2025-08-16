Władimir Putin podczas każdego publicznego wystąpienia otoczony jest przez ochroniarzy, którzy nie tylko dbają o jego bezpieczeństwo, ale także skrywają pewne sekrety.

Wśród ich wyposażenia znajduje się specjalna teczka, zwana "czeget", która według doniesień zawiera urządzenie do uruchomienia broni nuklearnej.

Co więcej, ochroniarze Putina mają przy sobie walizkę służącą do przewożenia jego... odchodów.

Dowiedz się, dlaczego prezydent Rosji obawia się, że jego próbki biologiczne mogą zostać wykorzystane przez inne państwa.

Spotkanie Trumpa z Putinem na Alasce. Tajemnicza teczka prezydenta Rosji

Każde publiczne pojawienie się Władimira Putina jest zawsze okazją do analizy, kto i co znajduje się w otoczeniu prezydenta Rosji. Nie inaczej było w czasie spotkanie Putin-Trump na Alasce, gdzie po raz kolejny pojawiła się tajemnicza teczka, którą zawsze nosi jeden z ochroniarzy dyktatora. Przedmiot jest nazywany "czeget", a według Reutersa, na który powołuje się o2.pl, znajduje się w nim urządzenie ze specjalnym przyciskiem umożliwiającym użycie broni nuklearnej - ma je ponadto chronić hasło i monitoring. Takie same teczki podobno mają przy sobie również minister obrony Rosji i naczelny dowódca armii rosyjskiej.

A propos ochroniarzy Putina: "The Sun" informuje, że to ludzie dobierani nie tylko według warunków fizycznych, ale również psychologicznych, na których wyposażeniu znajdują się następujące przedmioty i broń:

kamizelki kuloodporne;

pistolety SR-1 Vektor;

karabiny

granatniki przeciwpancerne

przenośne rakiety przeciwlotnicze.

"Goryle" prezydenta Rosji ponadto dysponują podobno urządzeniami zagłuszającymi na wypadek groźby detonacji bomby.

To nie wszystko, bo jak informuje "Paris Match", od 2017 r. w posiadaniu ochroniarzy Putina jest również walizka służąca do przewożenia jego... odchodów. Prezydent Rosji nie chce podobno, bo zostały one wykorzystane przez inne państwa, by w ramach ich badań dowiedzieć się czegokolwiek o jego stanie zdrowia.