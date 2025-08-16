Oklaski na cześć Putina! Trump bił brawo dyktatorowi. "Właśnie o taki obrazek chodziło"

Michał Michalak
2025-08-16 6:57

W cieniu rozmów Donalda Trump z Władimirem Putinem na Alasce komentatorzy polityczni zwracają uwagę na powitanie prezydenta Rosji na lotnisku bazy wojskowej Elmendorf-Richardson. Dyktator przechadzał się pod czerwonym dywanie niczym po wybiegu, uśmiechając się od ucha do ucha, zresztą przy wtórze oklasków ze strony prezydenta Stanów Zjednoczonych. Sam szczyt Putin-Trump również rozczarował.

  • Spotkanie prezydentów Putina i Trumpa na Alasce wywołało kontrowersje, zanim się rozpoczęło.
  • Mimo braku przełomu w sprawie wojny na Ukrainie prezydent Rosji sprawiał wrażenie zwycięzcy.
  • Trump powitał Putina oklaskami, co spotkało się z krytyką i pytaniami o intencje.
  • Czy to spotkanie wpłynie na dalsze relacje USA-Rosja?

Spotkanie Trumpa z Putinem. Oklaski na cześć prezydenta Rosji

Właśnie o taki obrazek chodziło Władimirowi Putinowi — napisał "New York Times", na który powołuje się "Fakt", komentując powitanie prezydenta Rosji na lotnisku na Alasce. Spotkanie Putin-Trump nie przyniosło żadnego przełomu, ale zdążyło ponadto wzbudzić krytykę z jeszcze innych powodów. Patrząc na marsz Putina po czerwonym dywanie na terenie bazy wojskowej Elmendorf-Richardson, można było odnieść wrażenie, że wyszedł ze spotkania zwycięsko, zanim się ono na dobre rozpoczęło.

Prezydent Rosji rozdawał uśmiechy na lewo i prawo, a gdy jedna z dziennikarek spytała: kiedy przestanie w końcu zabijać cywilów?, dyktator wskazał na ucho, sugerując, że nie słyszy. Jakby tego było mało, Donald Trump powitał go... oklaskami, i pozostaje mieć tylko nadzieję, że to były ironiczne brawa. Na takie powitanie ze strony prezydenta Stanów Zjednoczonych mogło do tej pory liczyć niewielkie grono osób.

Rozczarowujący jest również fakt, że w czasie spotkania Putin-Trump na Alasce nie doszło do żadnego przełomu w związku z wojną na Ukrainie. Prezydent Rosji powiedział co prawda, że "rozmowy były konkretne i korzystne", ale nomen omen konkretów po szczycie brak - przynajmniej na razie. Obaj przywódcy nie odpowiedzieli również na pytania dziennikarzy podczas konferencji prasowej, która odbyła się po 3-godzinnych rozmowie.

Poczyniliśmy dzisiaj doskonały postęp. Zawsze mieliśmy z panem Putinem fantastyczne relacje. Mieliśmy lepsze i gorsze spotkania, ale przez to zamieszanie nasze stosunki się utrudniły - powiedział Trump, dodając, że sam poinformuje o szczegółach rozmowy prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Spotkanie Putina i Trumpa na Alasce
