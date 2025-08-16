Putin bez żadnych ustępstw podczas spotkania z Trumpem! Rosja umocniła swoja pozycję?

PAP
PAP
Michał Michalak
Michał Michalak
2025-08-16 6:20

Spotkanie prezydenta USA Donalda Trumpa z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem na Alasce wywołało lawinę komentarzy i obaw. Jak donosi "Wall Street Journal", Putin wykorzystał to spotkanie do celów wizerunkowych, nie czyniąc żadnych realnych ustępstw w sprawie wojny w Ukrainie. Czy to oznacza, że Rosja umacnia swoją pozycję na arenie międzynarodowej kosztem Ukrainy i Zachodu?

  • Szczyt Trump-Putin nie przyniósł porozumienia w sprawie Ukrainy, a Putin nie zamierza kończyć wojny.
  • "Wall Street Journal" alarmuje, że Putin odbudowuje swoją pozycję, nie dając nic w zamian.
  • Czy to oznacza, że Ukraina została pozostawiona sama sobie?
  • Tylko zjednoczony Zachód może powstrzymać "marsz śmierci" Rosji w Ukrainie.

"Wall Street Journal" o spotkaniu Trumpa z Putinem na Alasce

Według redakcji "Wall Street Journal" najważniejszym wnioskiem płynącym ze spotkania Trump-Putin jest fakt, że Putin nie zamierza zakończyć wojny w Ukrainie. Co więcej, odmawia on nawet tymczasowego zawieszenia broni. Dziennik podkreśla, że mimo zapewnień Trumpa o zgodzie w wielu kwestiach w tych najważniejszych – dotyczących Ukrainy – porozumienia nie osiągnięto.

Czy to oznacza, że Europa powinna obawiać się nowego sojuszu między USA a Rosją? "Wall Street Journal" sugeruje, że Trump nie przedstawił europejskim sojusznikom żadnych gotowych rozwiązań, lecz zapowiedział konsultacje z nimi i z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. To może być sygnał, że Trump zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji i nie zamierza podejmować decyzji bez uwzględnienia interesów sojuszników.

"Wall Street Journal" alarmuje, że Putin osiągnął jeden ze swoich głównych celów: rozpoczął proces odbudowy swojej pozycji jako światowego przywódcy. Szczyt na Alasce zakończył jego izolację od Zachodu, a on sam nie dał nic w zamian. Dziennik zauważa, że Rosja zyskała cenny czas na dalsze bombardowanie ukraińskich miast i stopniowe przejmowanie kolejnych terytoriów.

Czy to oznacza, że Ukraina została pozostawiona sama sobie? Redakcja "WSJ" podkreśla, że Putin odstąpi od swoich celów w Ukrainie tylko wtedy, gdy zobaczy zjednoczony Zachód, który będzie zdecydowany uniemożliwić mu zwycięstwo i gotowy ponieść wysokie koszty, jeśli Rosja będzie kontynuować swój "marsz śmierci" w Ukrainie.

- To, że Trump chce być rozjemcą, jest godne pochwały, ale w przypadku Władimira Putina ma on do czynienia z twardym człowiekiem, którego celem jest podbicie Ukrainy, prędzej czy później. Putin odstąpi od tego celu tylko wtedy, gdy zobaczy zjednoczony Zachód, który będzie zdecydowany, by uniemożliwić mu to zwycięstwo i który będzie gotowy ponieść wysokie koszty, jeśli (Rosja) będzie kontynuować swój marsz śmierci w Ukrainie - podsumował dziennik.

Święto Wojska Polskiego w Krakowie

Polecany artykuł:

Putin zaskoczył wszystkich! Miny i uśmiechy zamiast kamiennej twarzy
Super Express Google News
Spotkanie Putina i Trumpa na Alasce
21 zdjęć
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PUTIN
TRUMP
ALASKA