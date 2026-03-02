W takich czaderskich butach jeszcze Tuska nie widziałeś!

Premier weekend spędził z rodziną

Sytuacja w Polsce i na świecie wciąż jest bardzo napięta. Trwa wojna za wschodnią granicą, a opozycja krytykuje przygotowany przez rząd projekt ustawy, która ułatwi pozyskanie i wykorzystanie środków z programu SAFE. Premier Donald Tusk każdego dnia zmaga się z dziesiątkami decyzji – od bezpieczeństwa państwa, przez finanse publiczne, po trudne negocjacje międzynarodowe. W takim rytmie czasu na odpoczynek pozostaje bardzo niewiele. Mimo to w sobotę szef rządu postanowił zwolnić tempo. Ok. godziny 10:00 przed jego domem zatrzymała się rządowa limuzyna z przyciemnianymi szybami. Donald Tusk wysiadł, skinął głową funkcjonariuszowi Służby Ochrony Państwa i spokojnie wszedł do środka.

Zaglądamy do domów Kaczyńskiego i Tuska. W jakich warunkach mieszkają? [DUŻO ZDJĘĆ]

Rodzice przywieźli dzieci do dziadka

W tym samym miejscu pojawiła się córka szefa rządu Katarzyna Tusk (38 l.), która przyjechała do mieszkania rodziców rowerem wraz z mężem Stanisławem Cudnym (38 l.). Stanisław pedałował na swoim rowerze, a z tyłu i z przodu, w specjalnych fotelikach dziecięcych, podróżowała dwójka ich dzieci – wnuczki Donalda Tuska.

Na twarzach maluchów widać było podekscytowanie – w końcu jechały na wyczekiwane spotkanie z dziadkiem.

Pierwsze prawdziwie wiosenne dni zachęcały do wyjścia na rower zamiast wsiadania do samochodu.

11

Oceniamy NA GORĄCO Expose Sikorskiego. | CELIŃSKI i GRUDA W EXPRESSIE BIEDRZYCKIEJ

Sonda Czy Twoim zdaniem Donald Tusk i Jarosław Kaczyński powinni odejść na emeryturę? Tak, obaj Tylko Jarosław Kaczyński Tylko Donald Tusk Nie, żaden z nich Nie wiem