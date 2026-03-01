Marta i Karol Nawroccy adoptowali psa, ratując go przed schroniskiem. Wzruszająca historia

Para prezydencka, Marta i Karol Nawroccy, adoptowała psa Yukiego, ratując go przed schroniskiem.

Yuki, początkowo wycieńczony i nieufny, przeszedł metamorfozę, stając się pełnoprawnym członkiem prezydenckiej rodziny.

Adopcja ma wymiar symboliczny w kontekście debaty o prawach zwierząt, promując adopcję i odpowiedzialną opiekę.

Jakie znaczenie dla społeczeństwa ma ten gest i co to oznacza dla przyszłości zwierząt w Polsce?

Od skraju bezdomności do Pałacu Prezydenckiego: niezwykła historia Yukiego

Historia Yukiego, nowego czworonożnego mieszkańca Pałacu Prezydenckiego, jest dowodem na to, jak bardzo adopcja może odmienić los zwierzęcia. Zanim trafił pod opiekę pary prezydenckiej, jego przyszłość rysowała się w ciemnych barwach. Stowarzyszenie, które go uratowało, opisało go jako psa wycieńczonego, wymagającego natychmiastowego leczenia i ogromnej troski. Wolontariusze przez długi czas bezskutecznie poszukiwali dla niego domu, publikując ogłoszenia w mediach społecznościowych.

Mocne słowa Jolanty Kwaśniewskiej o kościele. Nie gryzła się w język!

Gdy wszystkie próby zawiodły, a dla Yukiego szykowano już transport do schroniska, nastąpił nieoczekiwany zwrot akcji. Jak poinformowała organizacja, w ostatniej chwili zgłosiła się para prezydencka. Zamiast do przepełnionej placówki, pies wyruszył w podróż do Warszawy, by zamieszkać w historycznych murach i stać się częścią pierwszej rodziny.

Nowy członek rodziny prezydenckiej. Jak Yuki odnalazł się w nowym domu?

Początki, jak relacjonuje stowarzyszenie, nie były łatwe. Yuki był psem bardzo nieufnym i płochliwym, co jest częstą reakcją zwierząt po traumatycznych przejściach. Jednak dzięki cierpliwości i zaangażowaniu całej rodziny, w tym prezydenta Karola Nawrockiego i pierwszej damy Marty Nawrockiej, pies szybko zaczął się otwierać.

Dziś, jak czytamy w opublikowanym poście, Yuki przeszedł prawdziwą metamorfozę. Na widok prezydenta reaguje merdaniem ogona i entuzjazmem, a także doskonale dogaduje się z drugim psem prezydenckiej pary, Basketem. To pokazuje, że miłość i poczucie bezpieczeństwa są w stanie zdziałać cuda. Prezydent Nawrocki w przeszłości wielokrotnie wspominał, że zwierzęta od zawsze były ważną częścią jego życia, a decyzja o adopcji jest naturalną kontynuacją tej postawy. To także wyraźne poparcie dla idei adopcji zamiast kupna zwierząt z hodowli.

Adopcja w cieniu politycznej debaty o prawach zwierząt

Decyzja o adopcji Yukiego przez Martę i Karola Nawrockich nabiera szczególnego znaczenia w kontekście gorącej debaty publicznej na temat systemu ochrony zwierząt w Polsce, która rozgorzała na początku 2026 roku. Organizacje prozwierzęce od miesięcy alarmują o dramatycznej sytuacji w schroniskach, problemach z finansowaniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami i niskiej skuteczności w egzekwowaniu prawa.

Para prezydencka aktywnie uczestniczyła w rozmowach dotyczących niezbędnych zmian systemowych, publicznie opowiadając się za poprawą losu zwierząt. Ich zaangażowanie nie było jednak wolne od kontrowersji. Głośnym echem odbiło się zawetowanie przez prezydenta tzw. ustawy łańcuchowej, której celem było zaostrzenie przepisów dotyczących trzymania psów na uwięzi. Decyzja ta spotkała się z ostrą krytyką części środowisk prozwierzęcych, które uznały ją za krok w złą stronę.

W tym kontekście adopcja psa ze stowarzyszenia może być postrzegana jako gest symboliczny – próba pokazania osobistego zaangażowania i empatii, niezależnie od politycznych decyzji.

Gest, który ma znaczenie. Dlaczego adopcja przez parę prezydencką jest tak ważna?

Adopcja Yukiego to coś więcej niż tylko osobista decyzja. To potężny sygnał wysłany do całego społeczeństwa. W kraju, w którym schroniska pękają w szwach, a świadomość na temat odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami wciąż wymaga budowania, taki przykład płynący z samej góry ma ogromną wartość.

Poniżej galeria zdjęć: Marta Nawrocka na uroczystym spotkaniu z harcerzami

15

EXPRESS BIEDRZYCKIEJ - PROF. MAREK MIGALSKI