2026 rokiem zmian w życiu Szymona Hołowni? Horoskop mówi wszystko

Polska 2050 założona przez byłego już marszałka Sejmu od kilku miesięcy dołuje w sondażach opinii publicznej. Jej szanse na przekroczenie wyborczego progu w kolejnych wyborach parlamentarnych wydają się na ten moment raczej niewielkie. Od jakiegoś czasu w otoczeniu Polski 2050 pojawiały się głosy mówiące o tym, że Szymon Hołownia — widząc napięcia oraz brak jednoznacznego faworyta — mógłby zmienić zdanie i wystartować w zbliżających się wyborach, które wyłonić mają lidera partii na kolejną kadencję. Wiadomo już jednak, że ten nie zdecyduje się na takie rozwiązanie, co jasno pokazuje, że 2026 rok będzie dla niego pełen zmian. Co zatem na ten temat mówi astrologia?

Urodzony 3 września 1976 roku w Białymstoku Szymon Hołownia jest astrologiczną Panną. Horoskop na 2026 wskazuje, że niektóre znaki zodiaku otrzymają wyjątkową łaskę od gwiazd. Właśnie Panna ma zacząć w końcu realizować swoje postanowienia sprzed wielu lat. Inny z nich mówi, że Hołownia powinien przygotować się na rok porządków życiowych, w którym odnajdzie harmonię między potrzebami serca i obowiązkami. W życiu zawodowym czeka go czas zebrania owoców ciężkiej pracy. Możliwe są awanse lub nowe możliwości rozwoju, które poprawią twoją sytuację finansową (co może dawać mu nadzieję, że istotnie znajdzie zatrudnienie w ONZ).

A co czeka go w miłości? 2026 rok ma być czasem na umocnienie więzi i odkrywanie nowych wymiarów emocjonalnych, natomiast jeśli chodzi o zdrowie, to powinien on dbać o regularność badań i zdrowy tryb życia. Nadchodzący rok to również dobry czas na wprowadzenie nowych nawyków prozdrowotnych. Mottem osób spod znaku Panna powinno być zaś to, że "porządek w sercu to porządek w życiu".

