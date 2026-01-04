2026 rokiem zmian w życiu Szymona Hołowni? Horoskop mówi wszystko

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-01-04 4:57

Pod koniec 2025 roku Szymon Hołownia ustąpił ze stanowiska Marszałka Sejmu. Co więcej, ogłosił on, że nie będzie kandydować na stanowisko szefa Polski 2050, a tak w ogóle, to najchętniej porzuciłby polską politykę na rzecz pracy w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Innymi słowy, rok 2026 ma być pełen zmian dla byłego prowadzącego "Mam Talent". Postanowiliśmy sprawdzić, co o jego przyszłości mówi astrologia. Zobaczcie, jaki według horoskopu ma być 2026 rok dla Szymona Hołowni.

Szymon Hołownia

i

Autor: Tomasz Radzik/Super Express; Creative Glowing Astrologic Zodiac Horoscope Wallpaper. Astrology Concept. 3d Rendering/ Shutterstock

Polska 2050 założona przez byłego już marszałka Sejmu od kilku miesięcy dołuje w sondażach opinii publicznej. Jej szanse na przekroczenie wyborczego progu w kolejnych wyborach parlamentarnych wydają się na ten moment raczej niewielkie. Od jakiegoś czasu w otoczeniu Polski 2050 pojawiały się głosy mówiące o tym, że Szymon Hołownia — widząc napięcia oraz brak jednoznacznego faworyta — mógłby zmienić zdanie i wystartować w zbliżających się wyborach, które wyłonić mają lidera partii na kolejną kadencję. Wiadomo już jednak, że ten nie zdecyduje się na takie rozwiązanie, co jasno pokazuje, że 2026 rok będzie dla niego pełen zmian. Co zatem na ten temat mówi astrologia?

Zobacz: Marek Suski pomylił Sejm z oborą? Szalenie nieeleganckie zachowanie, szkoda gadać [WIDEO]

Urodzony 3 września 1976 roku w Białymstoku Szymon Hołownia jest astrologiczną Panną. Horoskop na 2026 wskazuje, że niektóre znaki zodiaku otrzymają wyjątkową łaskę od gwiazd. Właśnie Panna ma zacząć w końcu realizować swoje postanowienia sprzed wielu lat. Inny z nich mówi, że Hołownia powinien przygotować się na rok porządków życiowych, w którym odnajdzie harmonię między potrzebami serca i obowiązkami. W życiu zawodowym czeka go czas zebrania owoców ciężkiej pracy. Możliwe są awanse lub nowe możliwości rozwoju, które poprawią twoją sytuację finansową (co może dawać mu nadzieję, że istotnie znajdzie zatrudnienie w ONZ). 

Sprawdź: Porażające słowa Tuska! "Albo pieniądze dzisiaj, albo krew jutro"

A co czeka go w miłości? 2026 rok ma być czasem na umocnienie więzi i odkrywanie nowych wymiarów emocjonalnych, natomiast jeśli chodzi o zdrowie, to powinien on dbać o regularność badań i zdrowy tryb życia. Nadchodzący rok to również dobry czas na wprowadzenie nowych nawyków prozdrowotnych. Mottem osób spod znaku Panna powinno być zaś to, że "porządek w sercu to porządek w życiu".

Galeria poniżej: Tak mieszka Szymon Hołownia

Tak mieszka Szymon Hołownia
17 zdjęć
Polityka SE Google News
Sonda
Czy Szymon Hołownia rzeczywiście zrealizował swoją misję jako marszałek Sejmu?
STERCZEWSKI PORWANY? HOŁOWNIA UCIEKA, ZIOBRO NISZCZY KOMISJĘ | Dudek o Polityce
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SZYMON HOŁOWNIA