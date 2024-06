Tak Maryla Rodowicz kibicowała naszym. Wytypowała nawet wynik. Niewiele się pomyliła

Maryla Rodowicz regularnie kibicuje polskiej reprezentacji piłkarskiej, zwłaszcza podczas ważnych turniejów, takich jak Mistrzostwa Europy czy Mistrzostwa Świata. Piosenkarka występowała na różnych imprezach sportowych, w tym na koncertach związanych z piłką nożną. Zaśpiewała na przykład podczas ceremonii otwarcia Mistrzostw Świata FIFA w 1974 roku w Niemczech. Dziś w pierwszym meczu Euro 2024 nasi chłopcy starli się z Holandią, a Maryla ostro im kibicowała. Niestety, mimo bardzo obiecującego początku, Polacy przegrali z pomarańczowymi 1:2.

Maryla Rodowicz zagrzewała naszych do walki. Miała prośbę do Szczęsnego

Maryla Rodowicz zagrzewała polskich piłkarzy do walki na Facebooku. Typowała dobry początek i dobry wynik. "Za chwilę mecz z Holandią. Ja obstawiam 2-1 dla nas" - pisała diwa przed rozpoczęciem starcia. Miała także kilka rad dla piłkarzy. "Chciałabym, żebyśmy zaraz po gwizdku strzelili gola, a najlepiej dwa. I żebyśmy broń boże nie murowali swojej bramki, jak w meczu z Portugalią w Paryżu w 2016 roku, tylko odważnie do przodu. Uważam, że mamy fajną grupę młodziaków, są szybcy, potrafią grać pozycyjnie. Czekam na ten mecz, będą emocje. Już są. I są oczekiwania. I żebyśmy utarli nosa Holendrom, są zarozumiali i butni. No żesz, powiedzieć, że mogliby wyjść na boisko przeciwko Polsce nawet bez bramkarza. To niech wyjdą bez bramkarza. No i prośba do Szczęsnego, żeby nie biegał za piłką do połowy boiska. Serce już wali".

Polscy piłkarze częściowo zrealizowali plan Maryli. W 16 minucie Michał Buksa z powodzeniem zaatakował bramkę drużyny holenderskiej. W kilkanaście minut później nasi przeciwnicy zremisowali. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 2:1, ale dla Holendrów.