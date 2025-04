Nastolatki na hulajnodze wjechały w drzwi samochodu. To się mogło źle skończyć!

WZORY Targi Rzemiosła w Rzeszowie

To pierwsza edycja WZORÓW w Rzeszowie. Targi zorganizowano w hali na Podpromiu, trwają przez dwa dni 12-13 kwietnia. Trzeba powiedzieć, że w sobotę 12 kwietnia na targi przybyły tłumy odwiedzających. Zaskoczeni byli nawet sami wystawcy!

- Muszę częściej przyjeżdżać do Rzeszowa! Jest tyle osób, ciągle ktoś podchodzi, ogląda, zagaduje. Jest bardzo miło - mówi nam jedna z wystawczyń.

Należy dodać, że było co oglądać - każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Biżuteria artystyczna i vintage, ceramika, ubrania, naturalne kosmetyki, torebki, dodatki do domu. Przy każdym ze stoisk można było zawiesić oko, porozmawiać ze sprzedającymi, dowiedzieć się, jak dany produkt powstał. To ciekawe doświadczenie i możliwość zakupienia unikalnej rzeczy.

WZORY w Rzeszowie. Warsztaty

Organizatorzy przygotowali również bezpłatne warsztaty - dla każdego chętnego. W sobotę było to szkolenie z olejków eterycznych, tworzenia lamp, czy warsztaty kaligraficzne. W niedzielę na odwiedzających czekają jeszcze:

11:00–13:00 Warsztaty z upcyklingu: Stwórz własną aplikację na ubrania!

13:30–15:30 Warsztaty wiosennej pielęgnacji – naturalne przygotowanie na lato!

16:00–17:30 Fotokolaże Rzeszowskie zorganizowane przez Rzeszowski Inkubator Kultury

Są również warsztaty dla dzieci przez cały dzień - „Ubierz swoje wielkanocne jajo”.

Targi można odwiedzać jeszcze w niedzielę w godzinach 11.00-18.00.