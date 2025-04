Pierwsze koszenie trawy wiosną. Po zimie zwykłe „przejechanie kosiarką” nie wchodzi w grę. O tym musisz pamiętać

Dzieci urodzone w tym miesiącu to prawdziwi geniusze. W szkole radzą sobie najlepiej. Same piątki i szóstki w dzienniku

Pierwsze koszenie trawnika po zimie to ważny zabieg, który często decyduje o jego kondycji przez cały sezon. Zanim w ogóle uruchomimy kosiarkę, musimy dokładnie ocenić stan trawy. To pozwoli nam dostosować technikę koszenia i uniknąć błędów, które mogłyby zaszkodzić trawie.

Pierwsze koszenie trawnika po zimie. Kiedy kosić trawę wiosną?

Termin pierwszego koszenia zależy od warunków pogodowych i regionu, w którym mieszkamy. Zazwyczaj przypada on na kwiecień, kiedy temperatura powietrza utrzymuje się powyżej 7-10 stopni Celsjusza przez kilka dni, a trawa zaczyna intensywnie rosnąć. Poza temperaturą, wskaźnikiem jest także wysokość trawy. Pierwsze koszenie przeprowadzamy, gdy trawa osiągnie wysokość około 8-10 cm. Pierwsze koszenie powinno być wyższe niż zazwyczaj. W przypadku trawników użytkowych zalecana wysokość koszenia to 5-6 cm, w przypadku trawników ozdobnych – 3-4 cm. Kolejne powinny skracać źdźbła maksymalnie o 1/3 wysokości trawnika. Jeśli chodzi o częstotliwości koszenia, powinno się to robić regularnie w odstępach 7-10 dni. Ważne też, by kosić trawę w różnych kierunkach i nie zapominać o podlaniu jej po każdym koszeniu. Jeśli chcemy, by trawnik pięknie się prezentował, unikamy koszenia po przymrozkach. Młode pędy trawy są bardzo wrażliwe na niskie temperatury, dlatego koszenie zaraz po przymrozkach może je uszkodzić i spowolnić wzrost. Unikamy także koszenia w deszczowe dni. Mokre źdźbła mogą powodować nierówne cięcie i uszkodzenie korzeni oraz kosiarki. Natomiast koszenie w pełnym słońcu może wysuszyć trawnik dlatego trawę najlepiej skracać w pochmurne, ale bezdeszczowe dni.

Regeneracja trawnika po zimie

Po pierwszym koszeniu warto wykonać kilka zabiegów, które wzmocnią trawę i przyspieszą jej regenerację. Stosujemy wtedy nawóz wiosenny, bogaty w azot, który pobudzi trawę do wzrostu. Wybieramy preparat o spowolnionym działaniu, aby uniknąć przenawożenia. Jeśli na trawniku występuje gruba warstwa filcu, warto przeprowadzić wertykulację, czyli pionowe nacinanie darni, aby usunąć martwą trawę i resztki organiczne. Aeracja, czyli nakłuwanie trawnika, poprawia dostęp powietrza, wody i składników odżywczych do korzeni trawy. Jeśli na trawniku występują puste place, dosiewamy nasiona trawy. Wybieramy mieszankę nasion, która jest odporna na choroby i dostosowana do warunków panujących na naszym trawniku. Po nawożeniu i dosiewie podlewamy trawnik. Utrzymujemy glebę lekko wilgotną, ale nie mokrą.

ZOBACZ TEŻ: Kiedy i jak siać trawę, żeby cieszyć się zielonym dywanem? Oto najlepszy termin według ogrodników