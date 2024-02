Wkładam kilka ziaren do szafy z ubraniami. Ciuchy pachną niesamowicie, a ja mam mnóstwo energii. Perfumowanie ubrań bez chemii jest banalnie proste

Wciskam to w popularny owoc i wkładam do zmywarki. Koniec z brzydkimi zapachami i zaciekami na naczyniach. Sposób na czystą i pachnącą zmywarkę

Zdarzyło Ci się wyjąć z szuflady bluzkę, która nieprzyjemnie pachnie szafą, mimo że jest czysta? Powodem, tego specyficznego fetoru najczęściej jest wilgoć i zastój powietrza. Kiedy ubrania są ułożone obok siebie, powietrze nie może krążyć wokół tkaniny, przez co ubrania zaczynają śmierdzieć stęchlizną. Jeśli to możliwe, wieszaj ubrania, zamiast je składać i układać w stosy, aby między każdymi rzeczami było więcej miejsca. Pamiętaj też, aby co jakiś czas dokładnie wysprzątać miejsce, w którym przechowujesz ubrania. Spryskaj wewnętrzne części szafy wodą zmieszaną z octem w proporcjach 1:1, a następnie wytrzyj do sucha. Możesz także użyć sody oczyszczonej, która świetnie radzi sobie również z pochłanianiem nieprzyjemnych zapachów. Dodaj kilka łyżek do słoika i ustaw na półce.

Jeśli chcesz, by ubrania ładnie pachniały, wykorzystaj naturalny odświeżacz. Możesz włożyć do szafy kilka gałązek lawendy albo użyć kawy, która świetnie neutralizuje inne zapachy. Nie bez powodu na wielu stoiskach z perfumami znajdują się małe słoiczki z jej ziarnami kawy. Połóż więc mały słoiczek z ziarnami albo świeżo zmieloną kawą w swojej szafie i zapomnij o nieprzyjemnej woni stęchlizny. Ubrania będą delikatnie pachnieć małą czarną, co może dodać Ci energii o poranku. Jeśli nie przepadasz za zapachem kawy, spróbuj olejku eterycznego o zapachu cedru lub sosny. Naturalny aromat cedru pomaga zapobiegać rozprzestrzenianiu się pleśni i grzybów. Natomiast sosna odstrasza owady.

