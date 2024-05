Kwas salicylowy – czym jest i jakie są zalety jego stosowania w pielęgnacji skóry?

Kobiety będą błagać manicurzystki o ten lakier do paznokci. To będzie najmodniejszy manicure lata 2024. Odmładza dłonie i sprawia, że zmarszczki na rękach są wygładzone

Czym jest kwas salicylowy?

Kwas salicylowy należy do beta-hydroksykwasów (BHA). To związek rozpuszczalny w tłuszczach, dzięki czemu ma zdolność przenikania przez warstwę lipidową – z łatwością przenika w głąb skóry i do mieszków włosowych. Dzięki swoim właściwościom złuszczającym, przeciwzapalnym i antybakteryjnym kwas salicylowy jest najczęściej wykorzystywany w pielęgnacji cery trądzikowej, mieszanej i tłustej. Najczęściej stosuje się go jako składnik kosmetyków do twarzy – oczyszczających i złuszczających (w wyższym stężeniu).

Kwas salicylowy – jak działa na skórę?

Odpowiednio dobrana pielęgnacja z wykorzystaniem kwasu salicylowego pomaga w walce z trądzikiem, zaskórnikami i innymi niedoskonałościami. To jednak nie wszystko! Dzięki niemu skóra jest nie tylko oczyszczona, ale także wygładzona. Zmniejsza się problem zaskórników i zwężają się pory. Jego działanie złuszczające wspomaga także redukcje przebarwień i zrogowaceń oraz zapobiega wrastaniu włosków.

Kwas salicylowy – zalety stosowania w pielęgnacji:

reguluje wydzielanie sebum i pomaga usunąć nadmiar łoju,

działa złuszczająco, co przeciwdziała zatykaniu porów, tworzeniu się zaskórników i rozwijaniu się stanów zapalnych

redukuje przebarwienia,

rozświetla i ujednolica koloryt skóry,

działa przeciwbakteryjnie i przeciwzapalnie zapobiegając stanom zapalnym,

zwęża i oczyszcza pory – redukuje zaskórniki i wągry,

zmniejsza blizny potrądzikowe,

przyspiesza regenerację skóry,

zmniejsza objawy zapalenia okołomieszkowego – zapobiega wrastaniu włosków i łagodzi stany zapalne w mieszkach włosowych,

zwiększa penetrację innych składników aktywnych.

Bubble serum balansująco-redukujące niedoskonałości Boombastic LAB, FaceBoom (cena: ok. 35zł)

Serum posiada aktywną formułę z kapsułkami korygującymi. Zawarty w nich kwas salicylowy zmniejsza wydzielanie sebum, a kwas mlekowy, działa nawilżająco. Dzięki cynkowi PCA oraz niacynamidowi, serum wspiera nas w walce z niedoskonałościami i ujednolica koloryt cery, trehaloza – niweluje uczucie ściągnięcia i wpływa na nawilżenie skóry, a ekstrakt z kwiatów brzoskwini rozświetla i rewitalizuje. Serum stosowane regularnie redukuje widoczności zaskórników i porów, przywraca równowagę skóry, wygładza oraz zmniejsza widoczność przebarwień po trądziku.

Kwas salicylowy – kto powinien go stosować?

Kwas salicylowy działa łagodniej od kwasów AHA, dzięki czemu podczas jego stosowania rzadziej pojawiają się skutki uboczne. Z tego względu można go stosować przy wielu rodzajach skóry. Jednak na używanie kosmetyków, które zawierają kwas salicylowy, powinny się zdecydować przede wszystkim posiadaczki cery z niedoskonałościami, trądzikowej, tłustej i mieszanej.

Preparaty z kwasem salicylowym polecane są dla:

skóry z zaskórnikami,

skóry trądzikowej,

skóry z przebarwieniami potrądzikowymi,

skóry nadmiernie rogowaciejącej,

skóry nadmiernie przetłuszczającej się,

skóry borykającej się z zapaleniem mieszków włosowych,

skóry z łuszczycą.

Oczyszczająca esencja kwasowa do przecierania skóry ciała Clean Skin Therapy, SHECARE, cena: ok. 37 zł

Zawarty w niej kompleks kwasowy złożony z wygładzająco-nawilżającego kwasu migdałowego, złuszczającego kwasu glikolowego oraz złuszczająco-rozjaśniającego kwasu salicylowego, reguluje pracę gruczołów łojowych, odblokowuje pory, redukuje niedoskonałości i wyrównuje koloryt skóry. Aktywne składniki kwasowe dodatkowo działają przeciwzapalnie, przeciwtrądzikowo i stymulują regenerację skóry. Wzbogacenie składu o trehalozę poprawia poziom nawilżenia i łagodzi podrażnienia.

Pielęgnacja z zastosowaniem kwasu salicylowego przynosi wiele korzyści, jednak nie każdy powinien ją stosować. Przeciwskazaniami do stosowania kosmetyków z kwasem salicylowym są:

alergie skórne (i na salicylany – aspirynę),

skaleczenia i wszelkie przerwania ciągłości skóry,

opalanie.

Kwasu salicylowego nie łącz w tej samej rutynie pielęgnacyjnej z witaminą C, retinoidami czy niacynamidem.

Nocny koncentrat eksfoliująco-korygujący Bielenda Professional Supremelab, cena: ok. 67 zł

To produkt specjalistyczny, stworzony do pielęgnacji cery mieszanej, tłustej i z niedoskonałościami. Koncentrat pomaga w walce z wypryskami, zaskórnikami, wyrównuje koloryt, rozjaśnia i wygładza, a przy tym pomimo wysokiego -10% stężenia kwasów jest bezpieczny dla skóry. Zawiera kompleks kwasu bursztynowego, salicylowego i migdałowego, które złuszczają, odblokowują pory i pomagają w redukcji niedoskonałości oraz wygładzają i poprawiają teksturę skóry. Zawarty w formule bakuchiol stymuluje regenerację, mleczan sodu (składnik NMF) wspiera nawilżenie, a olej tamanu przeciwdziała utracie wody i wzmacnia płaszcza ochronny naskórka.

