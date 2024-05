Wyjątkowa inicjatywa kultowej marki beauty! Startuje już 11 maja!

Kobiety będą błagać manicurzystki o ten lakier do paznokci. To będzie najmodniejszy manicure lata 2024. Odmładza dłonie i sprawia, że zmarszczki na rękach są wygładzone

11 maja w Pałacu Kultury i Nauki z Garnier

Włącz się do strefy Garnier już 11 maja w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. To pierwszy przystanek na ogólnopolskiej trasie. Co m.in. czeka nas w strefie Garnier w centrum stolicy?

Doświadczenia naukowe przeprowadzone przez Adama Mirka, doktora inżynierii biomedycznej i popularyzatora nauki, którego profil na TikToku śledzi ponad 1.2 miliona osób

Bezpłatne badania skóry i włosów

Darmowe konsultacje z kosmetologami

Konkursy z nagrodami

Warsztaty ekologiczne

Atrakcje dostępne są od godz.10:00 do 20:00.

Dzięki zdobytym informacjom możesz spersonalizować pielęgnację i dopasować ją do potrzeb skóry. Dzięki temu do kosmetyczki trafią odpowiednio dobrane formuły, co ma również wymiar ekologiczny. Obecność w strefie to także możliwość poznania nowości, marki i jej działań na rzecz środowiska. Green ON!

Zobacz także: Dopasowane do potrzeb. Wpasowane w lifestyle - kolekcja KNX od KEEN już dostępna

Garnier Green ON – gdzie nas znajdziecie?

Od maja do lipca, marka Garnier odwiedzi aż 6 miast:

11.05 - Warszawa (PKiN, wejście od strony Al. Jerozolimskich)

25.05 - Łódź (Rossmann Run, Ogrody Greyera)

22-23.06 - Kraków (Wianki, Bulwar Czerwieński)

29-30.06 - Poznań (park przy Starym Browarze, wejście od ulicy Ogrodowej)

19-20.07 - Wrocław (galeria Wroclavia, róg borowskiej i Suchej)

27-28.07 - Gdańsk (Jarmark Dominikański, Skwer Świętopelka przy ul. Szerokiej)

Na gości czekać tam będą m.in. bezpłatne badanie skóry i konsultacja z kosmetologami, nowości kosmetyczne, a także informacje o ekologicznych rozwiązaniach marki. Odwiedzający poznają także historię marki, która obchodzi 120-lecie.

i Autor: Karolina Januszek GARNIER

i Autor: Karolina Januszek GARNIER