i Autor: materiał prasowy KEEN

Strefa mody

Dopasowane do potrzeb. Wpasowane w lifestyle - kolekcja KNX od KEEN już dostępna

Obuwie to coś więcej niż tylko produkt - to coś, co pozwala każdego dnia podejmować kolejne kroki i odkrywać świat. Dlatego powinno być dopasowane do zróżnicowanego lifestyle’u i zbliżać do natury. Tak, jak robi to kolekcja KNX.