Domowy sposób na zmarszczki. Moc wygładzenia drobnych linii

Najwyższe stężenie Protinolu™ i niacynamidu dla jeszcze bardziej spektakularnych efektów Protinol™ to opracowany przez naukowców Avon i opatentowany składnik aktywny, który stymuluje produkcję dwóch typów kolagenu kluczowych dla zachowania elastyczności i sprężystości skóry. Protinol™ sprawia, że zawartość kolagenu typu 1 i typu 3 zbliża się do optymalnego stosunku, zwykle występującego tylko w skórze dziecka.

W nowym odmładzająco-wzmacniającym kremie Anew Protinolu™ jest aż 10 razy więcej1 niż w dotychczasowych formułach! Dodatkowo, zawartość niacynamidu pomaga aktywować komórki wierzchnie naskórka do regeneracji. To prawdziwy game–changer w codziennej pielęgnacji, pozwalający na swobodne wyrażanie wszelkich emocji – uśmiechów radości, unoszenia brwi ze zdziwienia czy – co zdarza się przecież każdej z nas - marszczenia czoła pod wpływem chwilowej złości. A to wszystko bez obawy o pojawienie się zmarszczek!

7 odmładzających efektów w 7 dni

Lustereczko powiedz przecie: jak zachować najpiękniejszą cerę na świecie? Z pewnością nie jest to kwestia magii, a innowacyjnych produktów i wykorzystania zdobyczy nauki w pielęgnacji twarzy! A taką niewątpliwie jest Protinol™. Opracowany we współpracy z dermatologami i naukowcami krem odmładzająco-wzmacniający na dzień i na noc Anew odnawia miliony komórek w zaledwie 7 dni. Po tym czasie można zauważyć 7 odmładzających efektów:

wygładzenie skóry, intensywne nawilżenie, zmniejszenie widoczność drobnych linii i zmarszczek, ujędrnienie skóry, promienny wygląd, wzmocnienie skóry, zwiększenie sprężystości.

Ta kosmetyczna perełka na dzień i na noc nie tylko zachwyca wysokiej jakości składem, ale również łatwo się aplikuje i szybko wchłania, nie pozostawiając na skórze lepkiej warstwy. I jak tu nie zakochać się w swojej cerze na nowo?

Dla jeszcze lepszych efektów, polecamy stosować nowy krem Anew w połączeniu z bestsellerowym odmładzająco-wzmacniającym serum Anew z Protinolem™, które pomaga przywrócić poziom kolagenu sprzed lat. Efekty zauważysz już po tygodniu! Teraz to kochane przez miliony kobiet na całym świecie serum również zawiera 10x więcej Protinolu™ niż dotychczas.

Chcesz wypróbować bestsellerowe serum i zrobić coś dobrego? Kup miniwersję kosmetyku w zestawie z bransoletką z symbolem nieskończoności. 100% zysku z tego zestawu zasila konto kampanii Avon Kontra Przemoc. Wspólnie możemy wiele zmienić. Kupując produkty z tym symbolem, dofinansowujesz m.in. działanie pierwszej i jedynej w Polsce aplikacji przeciwprzemocowej Avon Alert, z której dotychczas skorzystało prawie 55 tys. osób. Razem naprawdę możemy tworzyć lepszy świat dla kobiet.

Odmładzająco-wzmacniający krem z Protinolem™ będzie dostępny w katalogu Avon 5/2024 w cenie 64,99 zł, a zestaw z bransoletką w cenie 40 zł. Można zamówić go u Konsultantek Avon lub kupić za pośrednictwem strony www.avon.pl. Ponad 20 proc. ze sprzedaży produktów Avon2 pomaga tworzyć lepszą przyszłość dla kobiet.

i Autor: Karolina Januszek Avon

