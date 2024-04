Czym jest soft glam make-up? Jak go wykonać?

Wkładam do garnka i zalewam wodą. Po 2 tygodniach mam genialną odżywkę do podlewania roży. Krzewy uginają się od kwiatów. Pielęgnacja róży w ogrodzie

Czasem potrzebujemy wyglądać świetnie, ale tak jakbyśmy wcale o to nie zabiegały. Makijaż soft glam właśnie nam to daje. Podkreśla to co w nas najpiękniejsze i delikatnie koryguje niedoskonałości. W zależności od tego czy wolisz akcentować oko, czy usta – pozwala ci na taki wybór. Podstawą jest tu odpowiednie wypielęgnowanie i przygotowanie skóry – powinna być wypoczęta i promienna.

ZRÓB TO Z EISENBERG PARIS!

Pierwszy krok w Soft Glam to nawilżanie. Użyj EISENBERG Paris Ideal Protection, który nie tylko wygładzi skórę i zapewni jej idealną porcję wilgoci, ale także stworzy tarczę, zdolną ochronić cerę przed działaniem wolnych rodników wywołanych szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi i pozwala jej zachować naturalny blask oraz młody wygląd. Ten produkt to wielowymiarowa pielęgnacyjna ochrona przeciwstarzeniowa o potrójnym działaniu przeciw promieniowaniu UV, ekspozycji na światło niebieskie oraz zanieczyszczeniom środowiskowym.

Drugi krok to podkład. Ten makijaż nie potrzebuje podkładu całkowicie kryjącego – dobrze jest, aby skóra wyglądała możliwie jak najbardziej naturalnie. Z podobnych względów nie zmieniamy jej odcienia. Proponujemy EISENBERG Paris Fond De Teint Correcteur Invisible. Dzięki swojej formule z innowacyjnymi cukrami pozwala uzyskać niewyczuwalne, naturalne i świeże wykończenie. Zawiera wyciągi z granatu, które dzięki swoim właściwościom antyoksydacyjnym neutralizują wolne rodniki, natomiast olej ze słodkich migdałów odżywia i nawilża. Ten sensoryczny podkład koryguje niedoskonałości oraz tworzy cienki i jednorodny film na skórze, zapewniając idealną trwałość przez 12 godzin. Aplikuj go zaczynając od środka twarzy na zewnątrz, delikatnie rozprowadzając bądź wklepując opuszkami palców, gąbką lub pędzelkiem.

Perfekcja to twoje drugie imię i właśnie po to stworzono korektor Eisenberg Paris Correcteur Précision. Ta formuła korygująca cerę gwarantuje 8 godzin nawilżenia i likwiduje ślady zmęczenia oraz niedoskonałości na twarzy. Jego płynna, delikatna i lekka tekstura, łącząca Nagietek z Formułą Trio-Moléculaire®, umożliwia odpowiednie krycie i zapewnia świeżą, naturalną i wypoczętą cerę przez cały dzień. Może być również stosowany na kontur oczu, aby rozjaśnić i zmniejszyć cienie.

Potem odrobina rozświetlacza i brązera, aby twarz nabrała plastycznej trójwymiarowości. Ale bez przesady – wszystko ma być subtelne i naturalne. Rozczesujemy i poprawiamy nieco kształt brwi i delikatnie rozświetlamy łuki brwiowe. Jeśli stawiasz na oko – to czas na eyeliner. Mocna, lekko kocia kreska bardzo pasuje do Soft Glam.

Bez względu na to czy mocniej podkreślasz oczy czy usta – użyj maskary EISENBERG Paris The Graphic Mascara ®. Umożliwiająca ona wykonanie zarówno graficznego jak i naturalnego makijażu. Natychmiast wydłuża i podwija rzęsy oraz spektakularnie je podkreśla. Ekskluzywna formuła stymuluje wzrost rzęs oraz zmniejsza uszkodzenia dzięki molekularnemu duetowi wzmacniającemu z Alg Morskich, Prowitaminie B5 oraz Witaminom C i E o właściwościach antyoksydacyjnych. Dzień po dniu, rzęsy są wyraźnie odbudowane, zagęszczone i wydłużone.

I wreszcie usta. Możesz jedynie wklepać w nie Eisenberg Paris Balsam Fusion, czyli produkt „wagi piórkowej” nowej generacji, bogaty i ultra-kremowy, który rozpływa się na ustach, zmiękcza je, wygładza i upiększa mgiełką subtelnego i wyrafinowanego koloru, dla uzyskania naturalnego lub wyszukanego efektu. Prawdziwy eliksir pielęgnacji nawilżającej i odbudowującej zawierający wyciąg z Czereśni, olej z pestek Krokosza oraz Witaminę E. Albo możesz najpierw obrysować kontur kredką, a potem wypełniać środek balsamem tak, aby uzyskać odpowiednią intensywność. Ta opcja będzie bardziej sexy.

i Autor: Karolina Januszek EISENBERG