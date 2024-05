Moda na lato 2024. W tym sezonie postaw na plażowy look

Jak wyczyścić białe trampki? Zmieszaj dwa składniki z pastą do zębów i nałóż na buty. Efekt jest olśniewający

Wszyscy kochamy słońce, z jednej strony stanowi ono rewelacyjne źródło witaminy D, z drugiej, niestety posiada również szerokie spectrum działań niepożądanych. Wiecie, że to właśnie promienie słoneczne uznawane są za jeden z głównych czynników, które odpowiadają za starzenie się skóry, w tym także za zmarszczki? Dlatego tak ważna jest prawidłowa ochrona naszej skóry przed słońcem. Wybierając się na plażę raczej nie zapominamy o kremach do opalania i pamiętamy, by regularnie smarować się wysokimi filtrami.

Zobacz także: Czego nauczyła mnie mama - poradnik prezentowy na Dzień Matki 2024

Gdy już zadbamy o odpowiednią protekcję skóry czas na idealną stylizację. marka Bimba Y Lola w tym sezonie postawiła na połączenie retro z lookiem plażowym. W ich najnowszej ofercie znajdziesz plecione torebki, które pomieszczę wszystkie plażowe skarby. Marka również po raz pierwszy wypuściła kolekcję okularów przeciwsłonecznych. Zainspiruj się pomysłami od Bimba Y Lola i stwórz swoją idealną stylizację na lato.

i Autor: Karolina Januszek Bimba Y Lola

i Autor: materiał prasowy Bimba Y Lola

i Autor: materiał prasowy Bimba Y Lola

i Autor: materiał prasowy Bimba Y Lola

i Autor: materiał prasowy Bimba Y Lola

i Autor: materiał prasowy Bimba Y Lola

i Autor: materiał prasowy Bimba Y Lola