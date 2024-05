Czego nauczyła mnie mama - poradnik prezentowy na Dzień Matki 2024

Kremowy róż do policzków i rozświetlacz to hit na wiosnę 2024. Nadaje skórze zdrowy blask i promienny wygląd

Legacy of Love - kampania FOREO

W najnowszej kampanii Legacy of Love, FOREO zaprasza do świętowania tego wyjątkowego dnia i niesamowitej więzi córek z mamami, poprzez moc pielęgnacji skóry. Kampania, skupiona na przekazywaniu wiedzy o pięknie z pokolenia na pokolenie, to doskonała okazja, aby celebrować tradycje i dzielić się wspomnieniami związanymi z pielęgnacją. A jeden z doskonałych sposobów na wyrażenie miłości do mamy, to podarowanie jej produktów, które pomogą jej zadbać o siebie. FOREO oferuje nie tylko znakomite urządzenia, ale także niezapomniane doświadczenia, które ułatwią pielęgnację skóry i umożliwią wspólne chwile relaksu.

Poradnik, co kupić mamie:

Dla zmęczonych oczu: hydrożelowe płatki pod oczy IRIS -30%

To prawdziwy ratunek dla zmęczonych, spuchniętych oczu. Dzięki specjalnie dobranym składnikom, te chłodzące i odświeżające płatki hydrożelowe pomagają zmniejszyć opuchnięcia, ujędrniając delikatną skórę wokół oczu. To idealny prezent dla każdej mamy, która potrzebuje chwili relaksu i obudzenia spojrzenia. Dodatkowo, hydrożelowe płatki IRIS są w pełni wegańskie, nietestowane na zwierzętach, a ich formuła opiera się w 96% na składnikach naturalnego pochodzenia.

Dla ujędrnienia: urządzenie z mikroprądami BEAR -35%

BEAR to prawdziwa rewolucja w dziedzinie pielęgnacji twarzy. Dzięki mikroprądowi i masażowi T-Sonic™, BEAR poprawia kontur twarzy, zapewniając nieinwazyjny lifting i energetyzując skórę. To szybki sposób na odświeżenie wyglądu i poprawę jędrności skóry, bez konieczności kosztownych i bolesnych zabiegów estetycznych. Ponadto, BEAR jest pierwszym na świecie urządzeniem mikroprądowym zatwierdzonym przez FDA, co gwarantuje jego skuteczność i bezpieczeństwo stosowania.

Dla nawilżenia: urządzenie ze światłami LED UFO 2 -40%

Jeśli chcesz, aby twoja mama wyglądała świeżo, a jej skóra była fantastycznie nawilżona, to urządzenie UFO 2 będzie doskonałym wyborem. Dzięki technologii T-Sonic™, UFO 2 zapewnia intensywne nawilżenie i poprawia mikrokrążenie skóry, pozostawiając ją promienną i zdrową. To prawdziwy hit wśród miłośniczek pielęgnacji skóry! Połącz UFO 2 z dedykowaną maseczką lub z maskami w płachcie FOREO, aby cieszyć się możliwością personalizacji zabiegów pielęgnacyjnych w aplikacji.

