Ujarzmij swoje brwi. Wielki przegląd makijażowych nowości

Kremowy róż do policzków i rozświetlacz to hit na wiosnę 2024. Nadaje skórze zdrowy blask i promienny wygląd

Nowości od marki MAC

Wykonaj fantastyczny makijaż brwi, używając dwóch nowych produktów, które - nawet amatorom - zapewniają osiągnięcie profesjonalnych efektów bez względu na rodzaj, teksturę, czy kolorów włosków. Stosując kredkę o niezwykle precyzyjnej końcówce, która gwarantuje 24-godzinne podkreślenie brwi, wraz z utrwalającym je przez 12 godzin żelem do stylizacji stworzysz idealne brwi. Jak zwykle łatwo i przyjemnie z produktami M-A-C!

PREZENTUJEMY PRECYZYJNĄ KREDKĘ DO BRWI O SUPERCIENKIEJ KONCÓWCE: NOWY PRO BROW DEFINER 1MM-TIP BROW PENCIL

Najlepsza w historii marki kredka, z precyzyjną końcówką o grubości zaledwie 1 milimetra, pozwala na wypełnienie brwi,wykonywanymi szybkimi ruchami nadgarstka i naturalnie wyglądającymi, imitującymi włoski kreskami. Pośród 14 odcieni na pewnoznajdziesz ten najbardziej dopasowany do swoich potrzeb, a wszystko po to aby uzyskać efekt pięknie wypełnionych i podkreślonych brwi przez cały dzień. Dodatkowo, kolor można stopniowo intensyfikować, a wodoodporna formuła zapewni, iż się nie rozmyje. Oprócz tego, dzięki wyjątkowemu połączeniu wosku carnauba z olejem rycynowym i kokosowym oraz olejkiem arganowym, pigmenty sąrozprowadzane z precyzją profesjonalisty, unikając szarpania lub uszkodzenia włosków, podczas płynnego i równomiernego nakładaniakoloru. Wypełnij, podkreśl i wycieniuj brwi – lub nadaj im totalnie nowy, wyrazisty kształt wraz z tą łatwą w użyciu kredką, dzięki którejosiągniesz każdy look: od tych najbardziej naturalnych po najbardziej ekstremalne. Następnie znajdującą się na drugim końcu kredki,opracowaną we współpracy z wizażystami szczoteczką, rozetrzyj kolor, aż uzyskasz idealne, naturalne, matowe wykończenie.

Ten uniwersalny, transparentny żel naturalnie wygładza wszystkie włoski. Dzięki zastosowaniu technologii żelu polimerowego, wykorzystywanej głównie w produktach do pielęgnacji włosów, ta odświeżająca, nieklejąca i niełuszcząca się formuła natychmiast dyscyplinuje włoski brwi, jednocześnie ich nie wysuszając, a także unikając efektu sztywności – po prostucudowne wykończenie! Innowacyjna, prosta w użyciu szczoteczka do stylizacji o różnej długości włosia nadaje brwiom idealny kształt,wygładzając i szczotkując je, a jej węższa końcówka precyzyjnie czesze i stylizuje. Oprócz tego pragnęliśmy, aby formuła produktu,zawierająca tylko pięć składników w 93%pochodzenia naturalnego, zapewniała maksymalne, trwałe rezultaty, a przy tym była odpornana pot i wilgoć. Brwi takie, jak chcesz: od subtelnych looków, aż po efekt laminacji. Wskazówka profesjonalisty: Produkt można stosowaćtakże na baczkach, niesfornych kosmykach włosów!

i Autor: Karolina Januszek MAC

M·A·CS TACK LEGIT LIFT PRIMER + M·A·CSTACK MASCARA W ODCIENIU CHESTNUT STACK

Baza pod tusz do rzęs M·A·CStack Legit Lift Lash Primer i nowy, inspirowany uwielbianą przez fanów brązową kredką do ust Chestnut, brown tusz M·A·CStack Mascara.

Piękne i zmysłowe spojrzenie to marzenie wielu kobiet, a tusz do rzęs to absolutny niezbędnik w kosmetyczce. Czy widziałaś, że pierwsze próby stworzenie tuszu do rzęs odjął Eugene Rimmel w 1860 roku. Jego produkt był niczym innym jak sproszkowanym węglem z rozcieńczoną wodą. Preparat był aplikowany na rzęsy przy pomocy specjalnie szczoteczki. Dzisiejsze tusze do rzęs są o wiele bezpieczniejsze i wygodniejsze.

i Autor: Karolina Januszek MAC