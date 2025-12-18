Genialne polskie kosmetyki w nowej odsłonie. Linia Clarena Daily Lab pozwala kontynuować pielęgnację z salonu kosmetycznego

Nowa identyfikacja marki Clarena jest naturalnym krokiem w kierunku większej spójności i przejrzystości komunikacji. Rebranding podkreśla laboratoryjny charakter i naukowe korzenie marki, widoczne zarówno w języku wizualnym, jak i w sposobie myślenia o produktach.

– Clarena zawsze była marką badawczą – tworzoną przez zespół ekspertów i kosmetologów, którzy łączą naukową precyzję z praktycznym doświadczeniem. Dziś ten charakter znajduje pełniejsze odzwierciedlenie w naszym wizerunku. To nie zmiana, lecz rozwój w zgodzie z tym, kim jesteśmy – marką, która stawia na fakty, wiedzę i rzetelność – mówi Patricia Popławska, Prezes Zarządu Popławska Group, właściciela marki.

“Formulated for Truth”

Hasło „Formulated for Truth”, nowy tagline marki, stanowi esencję jej filozofii. To wyraz przekonania, że skuteczna pielęgnacja zaczyna się od nauki, a prawdziwe piękno opiera się na faktach, nie na marketingowych obietnicach. Clarena tworzy swoje kosmetyki w laboratoriach w podwrocławskich Wilczycach.

– Nasze laboratoria to serce marki – nasz wyróżnik zarówno na polskim, jak i zagranicznym rynku. Każda receptura przechodzi drogę od pomysłu, przez badania i testy, aż po gotowy produkt, który trafia do klienta. Właśnie w tym procesie zawiera się nasza prawda – potwierdzona wynikami, a nie deklaracjami – dodaje Patricia Popławska.

Clarena – partner profesjonalistów i domowej pielęgnacji

Clarena od lat wspiera rozwój kosmetologii profesjonalnej w Polsce, dostarczając specjalistom produkty, opracowane zabiegi oraz procedury zabiegowe, a także wiedzę umożliwiającą skuteczną pielęgnację w gabinecie i jej kontynuację w domu. Jej oferta kierowana jest zarówno do profesjonalistów, jak i do osób, które chcą świadomie dbać o skórę, korzystając z rozwiązań opartych na wiedzy i doświadczeniu ekspertów.

Linia Clarena Daily Lab pozwala przenieść efekty zabiegów gabinetowych do codziennej rutyny, oferując formuły oparte na tych samych składnikach aktywnych i technologiach. Dzięki temu marka tworzy spójny system pielęgnacji – od laboratorium, przez gabinet, po dom.

Nowa tożsamość wizualna marki

Logo Clarena to uproszczony, czytelny symbol inspirowany laboratoryjną precyzją i dążeniem do klarowności. Minimalistyczna paleta barw oraz geometryczne formy nadają marce nowoczesny, uporządkowany charakter i wzmacniają jej ekspercki wizerunek.

System komunikacji został zaprojektowany tak, by klient od razu otrzymywał najważniejsze informacje o kluczowych elementach linii i produktu. Filozofia doboru kosmetyków do zabiegów i pielęgnacji opiera się na wiedzy kosmetologicznej oraz doświadczeniu pracy w gabinecie. Oferta zawiera czytelne wskazówki, jak najlepiej dobrać pielęgnację do potrzeb skóry – zarówno w kontekście profesjonalnym, jak i domowym.

Nowa identyfikacja wizualna, za którą odpowiada warszawska agencja brandingowa Leniva Studio, odzwierciedla nie tylko to, co widać, ale również sposób pracy z produktami – ułatwia intuicyjne poruszanie się po liniach, dobór odpowiednich preparatów i jeszcze lepszą komunikację z klientem.

– Zależało nam, by ta zmiana była widoczna na wszystkich poziomach – od wizerunku, przez sposób pracy kosmetologa, po doświadczenie samego klienta. To naturalne odzwierciedlenie codziennej praktyki i filozofii naszej marki – podkreśla Aleksandra Popławska-Ślązak, Wiceprezes Popławska Group.