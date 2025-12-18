Moda zrównoważona nie tylko na Święta!

Dreslow to kolektyw 25 polskich projektantów, którzy tworzą ubrania z materiałów z drugiego obiegu. Właśnie teraz do sklepów weszła nowa kolekcja twórców.

Od listopada w butikach znajdziecie nowe, zimowe kolekcje: Pauliny Strusińskiej, New Formz Studio, Moniki Wójtowicz (Karmica), Bartka Sobolewskiego (SBLVSKI), Roberty Kuty, Kornelii Trzcionkowskiej i Magda Metelskiej (Tsur) czy ……. . Każdy look to połączenie upcyklingu, high fashion, streetwearu oraz modowych, nieoczywistych form.

Nowa kolekcja Dreslow to pochwała świetnym, modowym krojom, warstwowości i nieoczywistym połączeniom tkanin. To unikalne wzory i formy, które doskonale wyglądają w modowym wydaniu, jak i w połączeniu z casualowymi czy bardziej formalnymi ubraniami.

Projektanci Dreslow doskonale bawią się tkaninami, świetnie szyjąc i tworząc unikalne, a zarazem ponadczasowe stylizacje. Autorskie kolekcje zostały wykonane w duchu upcyclingu i są świetnym przykładem ekologicznego podejścia do mody.

W tym wyjątkowym, grudniowym czasie marka Dreslow wychodzi naprzeciw osobom szukającym modnych stylizacji w duchu eko i oferuje aż 30% zniżkę w postaci voucherów na kolejne zakupy.

Kolekcja dostępna jest wyłącznie w butikach Dreslow oraz online na dreslow.pl. To kolejny krok marki w budowaniu dialogu między zrównoważoną modą a nowym pokoleniem niezależnych projektantów.

i Autor: Dreslow/ Materiały prasowe