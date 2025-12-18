Nowa kampania PRM to dialog między zakorzenioną tradycją a nowoczesną modą

Zima to nie pauza, to reset. To czas pomiędzy tym co było, a tym, co ma dopiero nadejść - moment, w którym puls życia czeka na znak, by odrodzić się na nowo. Kampania PRM MASQUERADES powstała z potrzeby wsłuchania się w tajemnice świata, czerpiąc inspirację z pierwotnych zwyczajów, kolędowania i maskarad. PRM prowadzi dialog między tradycją a nowoczesnością, tworząc swoją unikalną narrację zimy.

Kampania MASQUERADES to teatr światła i cieni - zimowy mrok staje się sceną, a zdjęcia oraz video zmieniają kolędowanie w wizualny performance, w którym moda przekształca się w narzędzie transformacji, a fotografie wydobywają ukrytą moc każdej sylwetki. Całość łączy granaty i nocną czerń z metalicznymi refleksami i przeskalowanymi formami, balansując między skrytością a prowokacją. Postaci z kampanii to nowa interpretacja znanych ludowych motywów – mniej dosłowna, bardziej zmysłowa i pełna kontrastów.

Za kreację elementów kostiumograficznych historii MASQUERADES odpowiada Tomasz Armada – projektant i kostiumograf, którego prace prezentowane były na wielu festiwalach oraz galeriach, a także trafiły do kolekcji muzealnych Muzeum Sztuki w Łodzi i Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Artysta traktuje modę jako rytualną ekspresję; monumentalne sylwetki chochołów, rzeźbiarskie formy, metaliczne akcenty i ekstrawaganckie nakrycia głowy reinterpretują archetypy zimowych obrzędów nadając im teatralną dynamikę przy wykorzystaniu współczesnej energii. Każdy strój w kampanii PRM jest zaproszeniem do odkrycia nowego wymiaru, łączącego estetykę i symbolikę w jedno spoiwo.

Marki PRM w kampanii

PRM.com to platforma kuratorska, która nie tylko dystrybuuje modę, ale pisze historię estetycznej zmiany. W kampanii MASQUERADES znajdujemy marki, które nie boją się eksperymentu, redefinicji i przełamywania tabu:

Vetements - dekonstrukcja trendów i subwersja kultury masowej

Marine Serre - futurystyczny ekosystem mody i symbole transformacji

ANINE BING - siła minimalistycznego rock-chic i nowoczesnej kobiecości

Rick Owens - monumentalizm, mrok, cielesna transcendencja

ROTATE - odwaga glamouru, teatralność codziennego stylu

Helmut Lang - czysta architektura mody, intelekt w kroju

UNDERCOVER - poetyka buntu, moda jako kod kulturowy

032c - fashion think-tank redefiniujący streetwear

Drôle de Monsieur - francuska nonszalancja w wydaniu kontemplacyjnym

Sportmax - modernistyczna elegancja o futurystycznym sznycie

Our Legacy - skandynawska melancholia i teksturalna sensualność

Needles - japońska reinterpretacja klasyki i subkultur

Wales Bonner - moda jako duchowa i kulturowa hybryda

coperni - technologia romantyzmu, lekkość innowacji

MM6 Maison Margiela - konceptualna gra z tożsamością: rozdzielanie, składanie, multiplikowanie

ADER ERROR - estetyczny glitch i radość w deformacji.

i Autor: PRM MASQUERADES/ Materiały prasowe

